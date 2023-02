Il Carnevale entra nel vivo: tanti appuntamenti nel Piceno, ad Ascoli attesa per i gruppi mascherati

ASCOLI – Il Piceno è pronto a tuffarsi nel Carnevale, un periodo molto sentito da Ascoli alla riviera, con tanti appuntamenti in programma su tutto il territorio. Si apre ufficialmente oggi, infatti, la lunga marcia di avvicinamento alle giornate clou, ovvero la domenica e il martedì grasso. Stasera, infatti, è in programma il veglione all’interno delle ‘grotte’ di Castignano, con tanta musica e divertimento assicurato a partire dalle 23.

Le iniziative

Lunedì, invece, si apriranno le iscrizioni per il concorso mascherato di Ascoli, che tornerà dopo tre anni dall’ultima edizione, quella del 2020, visto che poi le annate successive erano state gravemente condizionate dal covid. Per quanto riguarda il Carnevale ascolano, il programma delle iniziative è ricco e dettagliato. Si entrerà nel vivo della kermesse giovedì mattina alle 9, con la festa dedicata alle scuole che si svolgerà in piazza del Popolo e che proseguirà anche nel corso del pomeriggio. Il sabato di Carnevale, in centro, cominceranno già ad aggirarsi le prime macchiette, mentre la domenica e il martedì grasso, rispettivamente il 19 e il 21 febbraio, saranno dedicati appunto al concorso mascherato. Per quanto riguarda Castignano, invece, i momenti più attesi sono quelli della domenica e del martedì, anche in questo caso. Il 19 febbraio, infatti, ci sarà la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici lungo le vie del paese, mentre il 21 si rinnoverà l’appuntamento con la sfilata dei ‘moccoli’, ovvero le lanternine colorate che poi verranno bruciate in piazza Umberto I. Grande attesa, sempre nel Piceno, anche per il Carnevale di Offida: venerdì prossimo ci sarà il classico ‘bove fint’, nel corso del pomeriggio, mentre il gran finale andrà in scena il martedì con la tradizionale riproposizione dei ‘Vlurd’. Insomma, tanti appuntamenti, in tutto il Piceno, per trascorrere nel migliore dei modi il periodo carnascialesco.

Novità in tavola

Nel frattempo, sempre a proposito del Carnevale, ad Ascoli c’è una novità dal punto di vista culinario. E’ stato infatti approvato il disciplinare della ricetta tipica dei ‘ravioli incaciati’. Proprio alle porte della settimana carnascialesca, il tradizionale prodotto piceno diventa il primo a essere iscritto nel registro Deco, ovvero della denominazione comunale. “Un albo che, come amministrazione, abbiamo fortemente voluto – spiega con entusiasmo il sindaco Marco Fioravanti -, per tutelare e valorizzare quelle tipicità agroalimentari che rappresentano una straordinaria risorsa, oltre che un vanto, della nostra città”.

Il traffico

Infine, l’amministrazione comunale di Ascoli, in occasione dell’edizione 2023 del Carnevale, precisamente nelle giornate di domenica 19 e martedì 21 febbraio, ha annunciato che saranno rafforzate e implementate le linee dei servizi di trasporto della Start per raggiungere il centro storico cittadino. Il servizio sarà garantito ogni 20 minuti. Nel dettaglio, nella giornata di domenica 19 febbraio le corse inizieranno alle ore 14:30 (fermata Monticelli) e termineranno alle ore 21:10, con l’ultima partenza da Viale de Gasperi. Nella giornata di martedì 21 febbraio, le corse inizieranno alle ore 16:30 (fermata Monticelli) e termineranno alle ore 21:50, con l’ultima partenza da Viale de Gasperi. Il Comune di Ascoli ha informato, poi, che a partire dalle ore 15 e fino alle ore 21 di domenica 19 febbraio, sarà chiuso al transito dei veicoli corso Vittorio Emanuele, con accesso garantito solo alle linee di trasporto pubblico Start, ai residenti e ai veicoli muniti di autorizzazione.