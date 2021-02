ASCOLI PICENO – Il Carnevale ascolano quest’anno sarà sicuramente diverso dal solito, lontano dalla folla e dagli assembramenti e senza le rituali feste in piazza del Popolo o nei Circoli Ricreativi. Proprio per questo l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Monica Acciarri, ha accolto con piacere l’idea di organizzare un Giovedì Grasso diverso per i bambini con la “Ginnastica in Maschera”, un appuntamento online ludico ed educativo, in maschera e a lezione di Pilates. Un Carnevale per Famiglie all’insegna del corretto movimento, della sana alimentazione e del divertimento.

Il progetto è nato lo scorso anno, quando la community PilatesDream sulla propria pagina Facebook, organizzò un evento di 33 lezioni dal titolo – “Respira una Vita Migliore”: tre appuntamenti settimanali gratuiti, basati sul sano movimento e sulla qualità della respirazione, coinvolgendo ad ogni singola diretta più di 400 famiglie del territorio Piceno e nazionale.

Per il Carnevale 2021, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con Vivenda spa, azienda del Gruppo La Cascina che si occupa del servizio di refezione scolastica di Ascoli Piceno, PilatesDreamdarà il via all’evento/concorso in Maschera, giovedì 11 febbraio alle ore 17 in diretta sulla pagina Facebook: PilatesDream.

«I protagonisti dell’evento saranno i bambini, i genitori e gli insegnanti – ha sottolineato il sindaco Fioravanti –. Purtroppo questo non sarà il solito Carnevale, ma abbiamo pensato di poter far divertire comunque i bambini assieme ai loro genitori e agli insegnanti con un appuntamento online divertente e piacevole, arricchito da un concorso fotografico che vedrà la premiazione delle maschere più apprezzate».

Soddisfatto anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Monica Acciarri: «Come genitori, tutti noi desideriamo il meglio per i nostri figli. Ciò significa garantire che adottino uno stile di vita sano. L’alimentazione e il movimento equilibrati sono ovviamente un aspetto fondamentale per uno stile di vita salutare, quindi è necessario insegnare ai bambini fin da piccoli quanto sia importante seguire una dieta e soprattutto fare attività fisica”.

Per partecipare all’evento sarà sufficiente visitare la pagina Facebook PilatesDream e partecipare alla diretta. I genitori, i bambini e gli insegnanti dovranno mascherarsi a piacere, creare uno spazio comodo nella propria casa per fare la ginnastica in diretta, munirsi di tappetini (o coperte) e sedie per alcuni esercizi.

Il pomeriggio in diretta inizierà alle ore 17, ma occorrerà prepararsi almeno un’ora prima con la mascherata e lo spazio in casa. Basterà poi ascoltare le indicazioni del conduttore/presentatore Fabio Tosti (PilatesDream esperto di Wellness) nelle vesti dell’Uomo Ragno che si collegherà con la famiglia del co-conduttore Viky Bottone (Vivenda Spa del gruppo La Cascina) nelle vesti del Cappellaio Matto.

I partecipanti dovranno poi fare una foto e inviarla in privato alla pagina PilatesDream indicando il nome e cognome di ogni componente e il nome della scuola. Oppure sarà possibile inviarla alla email info@kinematostilab.eu, scrivendo come oggetto: “Ginnastica in Maschera”.

Saranno selezionate le migliori 10 foto dal team del direttore creativo Mirko Tosti. Ai vincitori della “Ginnastica in Maschera” andrà un ricco cesto con prodotti alimentari d’eccellenza locali, offerti dalla Vivenda Spa. Prodotti che vengono proposti per la refezione scolastica come ad esempio sugo e pasta biologica, legumi e cereali biologici. «Sarà anche un modo per dare consapevolezza ai genitori della qualità e della cura di come vengono nutriti i propri figli nelle scuole», ha dichiarato Viky Bottone direttore filiale Marche e Abruzzo per la Vivenda Spa.