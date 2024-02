Impazza il Carnevale di Ascoli: da Sinner alle elezioni, tante macchiette in città

ASCOLI – Dai tanti cantieri allestiti in città fino alla cittadinanza onoraria assegnata a Russell Crowe, dalle prossime elezioni alla vittoria di Sinner in Australia: tanti i temi sui quali si sono sbizzarriti gli ascolani in occasione dell’edizione 2024 del Carnevale. La domenica, in centro storico ad Ascoli, si è aperta decisamente alla grande, con i gruppi mascherati e le macchiette che sono usciti già dalle 10 ad animare le vie e le piazze, coinvolgendo gli spettatori. Tra questi, anche centinaia di turisti provenienti da ogni parte d’Italia e perfino dall’estero.

L’emozione

La particolarità del Carnevale ascolano, d’altronde, è proprio quella di rendere lo spettatore un protagonista diretto dei vari sketch e delle gag inscenate. Un grande successo, la mattinata domenicale, con piazza del Popolo che è stata letteralmente invasa dalle persone in maschera. «Speriamo di proseguire così – commenta il sindaco Marco Fioravanti -. E’ davvero uno spettacolo vedere il nostro centro storico invaso dalle persone, tutte unite dalla voglia di divertirsi e mettersi alle spalle, almeno a Carnevale, i problemi di ogni giorno». Nel corso del pomeriggio, i gruppi mascherati e le macchiette hanno animato le piazze e le vie della città fino a tarda serata. La stessa cosa avverrà martedì 13 febbraio quando, dalle 15, andrà in scena la giornata conclusiva del Carnevale di Ascoli, destinato a riscuotere anche stavolta un successo strepitoso.