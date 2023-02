Carnevale di Ascoli, parola alla giuria: «La città diventa teatro a cielo aperto»

ASCOLI PICENO- Tutto pronto per l’ edizione 2023 del Carnevale di Ascoli Piceno. Dopo due anni di stop a causa del covid, tornano i tradizionali appuntamenti con l’evento più atteso dell’ anno. Il Carnevale di Ascoli, uno dei più sentiti della nostra regione, si svolgerà in città da giovedì 16 a martedì 21 febbraio.

Nella giornata di lunedì sono stati installati i tradizionali lampadari che danno ufficialmente il via ai diversi festeggiamenti. Piazza del Popolo è pronta ad accogliere i diversi gruppi mascherati che faranno divertire gli ascolani e non solo, con le loro scenette in dialetto ascolano.

Nel frattempo, la prima giornata di iscrizioni al concorso ha visto registrare già ben 15 gruppi mascherati, di cui 9 già nella notte si sono appostati davanti a Sala Cola dell’Amatrice sede della segreteria dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, segno evidente della gran voglia degli ascolani di tornare a divertirsi in totale spensieratezza ed allegria, dopo lo stop a causa del covid. Esaurite le postazioni fisse, a causa del numero limitato rispetto alle richieste e soprattutto dal desiderio di accappararsi le location migliori.

La giuria

E’ stata definita la giuria che avrà il compito di valutare i diversi gruppi mascherati iscritti al concorso, presieduta dalla presidente Barbara Tomassini. Ne faranno parte Pino Presciutti, Sandro Avigliano, Alessandra Lazzarini, Fiorenzo Esposto, Paolo Angelini, Roberto Alessandrini, Massimo Mancini, Cinzia Ventili, Giorgio Fiori, Simona Chiovini, Mauro Orsini, Manuela Citeroni, Andrea Tarli, Quinta Piccinini.

«Sono tanti anni che faccio parte della giuria, ma quest’anno avrò un impegno maggiore – spiega la presidente di giuria, Barbara Tomassini- Ci saranno tre giurati per ognuno dei 5 settori individuati, ascolanità, originalità, comicità, costumi e coinvolgimento, che giudicheranno i diversi gruppi, esprimendo il proprio voto da 1 a 10. A seguire, il notaio Cappelli farà poi il conteggio. La somma dei voti dei giurati decreterà la media totale. Come presidente, ho cercato di comporla, inserendo persone esperte. Alcune di queste sono storiche, in passato sono state mascherine d’oro e d’argento, altre fanno parte del mondo dello spettacolo e della moda, come Sandro Avigliano, imitatore del Bagaglino. Martedì 21 febbraio verranno annunciate le nomination dal balcone di Palazzo dei Capiani mentre sabato 25 avrà luogo la proclamazione dei vincitori. Raccomandiamo la correttezza da parte di tutti, altrimenti ci saranno delle penalizzazioni».

Entusiasmo da parte dei componenti della giuria. «Sono felice e onorata di fare parte della giuria del Carnevale di Ascoli Piceno, un evento molto sentito durante il quale, la città diventa un teatro a cielo aperto.- afferma Alessandra Lazzarini, facente parte della Compagnia dei Donattori di Ascoli Piceno– Assisteremo ad uno spettacolo nello spettacolo. Il covid ci ha insegnato come in un attimo tutto quello che si sembra normale e scontatato non lo sia affatto. Sono pronta a godere tutte le emozioni che la mia città mi regalerà comprendendone ancora di più l’importanza e l’eccezionalità».