Carnevale ascolano: lo sketch sul superbonus trionfa nel concorso promosso dall’associazione Futura

ASCOLI – Anche quest’anno, il Carnevale ascolano è stato ridimensionato a causa dell’emergenza covid ma in tanti hanno comunque deciso di mascherarsi, ravvivando il centro storico nelle giornate di domenica e del martedì grasso, nonostante il maltempo. In molti, poi, nella settimana carnascialesca, hanno partecipato al contest online promosso dall’associazione Futura e ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori.

La cerimonia

Presenti, al palazzo dei Capitani di piazza del Popolo, oltre ai partecipanti e al direttivo dell’associazione, anche l’assessore comunale Massimiliano Brugni, il consigliere comunale Emidio Premici e i vertici dell’Avis. «Questa iniziativa non è nata per sostituirci alla piazza – ha spiegato il presidente dell’associazione Luca Carboni –, ma per tramandare proprio quelle emozioni e quella passione che noi ascolani abbiamo per il Carnevale. Ringraziamo di cuore tutti i nostri partner che hanno reso possibile regalare questo bellissimo momento».

La gara tra i piccoli

Tra i vincitori della categoria Junior, dedicata alla foto di bimbi fino ai 10 anni che raccoglieva più like sulla pagina Facebook di Futura, c’è il piccolo Sami che ha trionfato mascherato da soldato con ben 472 ‘Mi piace’, aggiudicandosi 100 euro in buoni acquisto. Sempre tra i bambini, il piccolo Jacopo con la sua maschera da vampiro si è portato a casa il premio speciale dell’Avis. Ma tutti i bambini presenti ieri hanno ricevuto un piccolo omaggio dall’associazione per aver partecipato alla competizione.

La sfida tra i grandi

Nella categoria video, invece, il primo premio di 350 euro in buoni acquisto è andato alla scena girata da Roberto Lauretani e Marco Regnicoli che, tra ‘cappotti’ e ‘pellicce’, hanno scherzato sui cantieri del Superbonus. Secondo posto per Pietro Cordoni con il video “Le sorelle Alzheimer” (200 euro in buoni acquisto) che si è aggiudicato anche il premio speciale dell’Avis.

A decretare i vincitori nella serata è stata la giuria del concorso composta dalle due componenti dell’associazione Futura, Monica Di Francesco e Valeria Poli, e presieduta da Maria Antonietta Gagliardi, una delle più apprezzate e iconiche macchiette del carnevale ascolano.