Caricatore di pistola con proiettili trovato sulla spiaggia di Grottammare

ASCOLI- Un caricatore di una pistola Beretta con alcuni proiettili, è stato trovato oggi sulla spiaggia di Grottammare. Era contenuto dentro un sacchetto di plastica. A rinvenirlo sarebbe stata una donna. Non è chiaro se il sacchetto sia stato abbandonato sulla spiaggia da ignoti, o sia arrivato sulla riva dal mare.

Sul misterioso rinvenimento indagano i carabinieri e la Capitaneria di porto di San Benedetto. A quanto si apprende i proiettili non avrebbero il numero di matricola. Per il momento non c’è traccia della pistola a cui il caricatore potrebbe appartenere. Molto complesso per gli investigatori risalire al proprietario dell’arma.