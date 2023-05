Carabinieri, controlli su pubblici esercizi e attività turistiche: quasi 80mila euro di multe

FERMO – Nel corso della settimana appena conclusa sono stati intensificati i controlli straordinari in ambito turismo e pubblici esercizi, per il contrasto al lavoro sommerso, condotti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno unitamente al Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Venezia ed ai Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo.

L’operazione ha consentito il controllo di 9 pubblici esercizi, 62 lavoratori identificati, di cui 3 sono risultati occupati “in nero” (di cui uno clandestino), ed ha portato alla denuncia di 6 titolari responsabili. Per 4 pubblici esercizi veniva adottato il provvedimento di sospensione attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza e per aver occupato in nero il 10% dei lavoratori. Sono state comminate ammende pari ad 56mila euro e contestate sanzioni amministrative pari ad 21mila.

Le attività ispettive, di natura ordinaria e tecnica, si sono estese sul territorio della provincia di Fermo, oltre a Pesaro – Urbino, Ancona e Macerata.

In particolare nel fermano sono state controllate 4 società di cui 2 a Porto San Giorgio, Frazione San Tommaso Tre Archi, 1 a Sant’ Elpidio a Mare e 1 a Fermo.