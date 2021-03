ASCOLI – Il Luogotenente Andrea De Biasio è il nuovo Comandante della Stazione dei carabinieri di Ascoli . De Biasio , 43 anni, sposato con due figli, è originario di Roma ma da tanti anni lavora nel territorio piceno.

Ha maturato la propria esperienza professionale di spessore prima al Ros della capitale e da ultimo al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dove ha contribuito a risolvere i più cruenti casi di cronaca nera della provincia negli ultimi anni, mettendosi in evidenza per le riconosciute capacità tecniche e investigative.

De Biasio sostituisce il Luogotenente Ferdinando Filippelli che, vincitore di concorso e promosso Ufficiale con il grado di Sottotenente, è stato trasferito al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montegiorgio. Ai due graduati gli auguri più fervidi per gli ambiti traguardi raggiunti da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale e al Sottotenente Filippelli .