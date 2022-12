I Neri per caso e Dj Fargetta, ecco il Capodanno in piazza di San Benedetto

Tutto pronto per il Capodanno in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto con Dj Fargetta la notte del 31 e i Neri per caso nel primo giorno di gennaio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Tutto pronto per il Capodanno in piazza. Un capodanno all’insegna della musica quello che si prospetta a San Benedetto del Tronto e che vedrà alternarsi sul palco diversi artisti locali ed internazionali.

Seguendo il calendario dei diversi eventi, il 30 dicembre ci sarà “Il concerto di fine anno” a cura della “Fondazione Gioventù Musicale Italiana” al Palariviera. La notte del 31 dicembre nell’ambito dell’iniziativa “Music Fest”, in piazza Giorgini, a partire dalle 22 saliranno sul palco il gruppo sanbenedettese Capitolo Zero di ritorno dalle audizioni di Sanremo Giovani, la Family Show Live Band e Dj Fargetta, disc jockey e produttore discografico, che farà divertire e ballare il pubblico con i suoi più grandi successi.

Nel pomeriggio del 1 gennaio sempre in piazza Giorgini, a partire dalle 15.30 si svolgerà il concerto dei Neri per caso, il gruppo a cappella più conosciuto, nato nel 1995. Apprezzato soprattutto all’estero, il gruppo farà rivivere al pubblico i suoi più grandi successi, a partire dal brano “Le ragazze”, con cui nel 1995 ha vinto il Festival di Sanremo. Sempre nella stessa sera, ci sarà il concerto della band sanbenedettese I VarieETA Band, con la loro musica adatta a tutte le età.

L’epifania

Per quanto riguarda gli altri eventi, il 4 e il 5 gennaio ci sarà il Teatrino dei Burattini in centro, mentre per l’Epifania in piazza Matteotti arriverà la Befana. Per l’occasione, in viale Buozzi tornerà la fiera l’Antico e le Palme da venerdì 6 a domenica 8 gennaio mentre sul lungomare si svolgerà la gara podistica Maratonina dei Magi.