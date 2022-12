Capodanno ad Ascoli tutto da ballare con Asco, Nicola Fasano, Prezioso&Marvin

ASCOLI PICENO- Capodanno tutto da ballare quello proposto dall’ amministrazione comunale di Ascoli Piceno che quest’anno ha voluto affidare l’organizzazione al dj ascolano Alessandro Xiueref in arte Asco e ai ragazzi dell‘associazione Apply con un finanziamento pari a 30mila euro.

Alessandro Xiueref in arte Asco

A dare l’addio al 2022 e il benvenuto all’ anno nuovo nella bellissima Piazza del Popolo ci sarà Nicola Fasano, produttore, dj e remixer. Una notte dedicata sicuramente ai più giovani, alla loro voglia di festeggiare dando loro la possibilità di rimanere in città per una lunga notte di sano divertimento.

Fasano, già conosciuto durante l’ evento “Symphony of Caos” del dj e producer ascolano Asco, svoltosi il 10 settembre in Piazza del Popolo, è ormai diventato una rivelazione di punta per i suoi trascorsi e per le sue performance cariche di energia grazie al temperamento esplosivo.

A festeggiare il Capodanno ci saranno anche Prezioso&Marvin, il gruppo di musica dance nato nel 1999 che porterá sul palco i più grandi successi facendo cantare e ballare giovani e meno giovani.

Oltre a loro, sul palco vedremo anche diversi artisti ascolani: Giorgia Fiori, Totorima e Roberto Mancini mentre alla conduzione ci saranno Melissa Massetti, Iole Mazzone e Giuseppe Lusso.

Come ha confermato il sindaco Marco Fioravanti: «La notte di Capodanno è una serata in cui si incontrano famiglie, giovani e meno giovani nel salotto cittadino. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, abbiamo pensato ad un evento di grande livello, che richiamerà turisti e spettatori da tutta Italia che potranno godere dello spettacolo in piazza ma anche delle diverse strutture ricettive presenti che organizzeranno il tradizionale veglione. L’evento avrà degli effetti speciali unici e sarà sicuramente una notte indimenticabile».