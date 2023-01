Cani e gatti abbandonati nel Piceno, l’allarme degli animalisti: fenomeno in crescita

ASCOLI – Ha fatto scalpore, nel Piceno, la notizia diffusa sui social e riguardante l’abbandono di otto splendidi e dolcissimi cuccioli nel territorio di Rotella. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi e i cagnolini sono alla ricerca di qualcuno che si prenda cura di loro. Per il momento, gli animali sono ospitati nel canile di Appignano e aspettano di essere adotti al più presto. Un fenomeno, quello relativo all’abbandono di animali, che nel Piceno sembra essere purtroppo molto costante.

L’appello

A confermarlo è Marianna Stefania, referente ascolana dell’associazione ‘Amici di Fido’. «Purtroppo i fenomeni dell’abbandono e del randagismo, nel nostro territorio, sono molto diffusi – spiega l’animalista -. Capita spesso, infatti, che le persone si rendono conto di quanto sia impegnativo avere in casa un animale domestico solo dopo averlo acquistato o adottato. E, pur di non avere più tale impegno, abbandonano queste creature. Si verificano, inoltre, molti abbandoni di cani di grossa taglia, cuccioli di cani da pastore o cani da caccia. Stesso discorso per i gatti: nel 2022 abbiamo assistito a un numero spropositato di gatti abbandonati. In alcuni casi ne abbiamo trovati alcuni nei bidoni dell’immondizia o sotto alle macchine. Noi, nel nostro piccolo, facciamo il possibile per prenderci cura di questi animali. Quotidianamente ci rechiamo anche nei comuni terremotati dell’entroterra per fornire assistenza agli amici a quattro zampe che vivono in quei territori e che non hanno nessuno che li può accudire. Portiamo loro cibo e amore. «Purtroppo, però – conclude Marianna Stefania -, i volontari della nostra associazione sono pochi e se ci fosse qualcuno che voglia entrare a far parte del nostro gruppo, lo accoglieremmo a braccia aperte».