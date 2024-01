Cani attraversano la strada, tamponamento tra due furgoni nel Piceno: 26enne al Torrette

ASCOLI – Un brutto incidente è avvenuto ieri (lunedì 22 gennaio) nel Piceno, lungo la superstrada Ascoli-Mare. Un violento tamponamento ha visto protagonisti due furgoni della Gls che viaggiavano in direzione monti e che hanno impattato tra Maltignano e Folignano. Ad avere la peggio è stato l’autista 26enne che ha tamponato il mezzo del collega che lo precedeva. Per il ragazzo si è reso necessario il trasferimento in codice rosso al Torrette di Ancona, dopo un primo trasporto in ambulanza all’elisuperficie di Pennile di Sotto. L’altro ferito, è stato invece portato in codice giallo al pronto soccorso del Mazzoni da dove è stato dimesso poco dopo.

La ricostruzione

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale di Ascoli Piceno per i rilievi del sinistro e per la gestione del traffico: da una prima ricostruzione e da alcune testimonianze l’incidente potrebbe essere stato provocato dalla presenza di alcuni animali in carreggiata. Un testimone avrebbe detto di essersi fermato perché aveva visto due cani. Il conducente del primo furgone essendosi accorto della cosa avrebbe frenato all’improvviso, mentre il 26enne che lo seguiva non sarebbe riuscito a fermarsi andando a impattare violentemente con l’altro autocarro. A poca distanza, gli agenti della Polstrada, guidata dal comandante Luca Iobbi, hanno poi avvistato e sequestrato due cani che erano fuggiti dal cancello di una proprietà privata. Ma è da accertare se siano gli stessi visti da un testimone. I due animali, provvisti di microchip sono stati riconsegnati al padrone, che dovrà rispondere al momento di omessa custodia.