ASCOLI – Non accade certo tutti i giorni di poter parlare direttamente e fare domande, anche se in videoconferenza, alla presidente della Banca Centrale Europea, la francese Christine Lagarde. Tanto più se si è appena ragazzi di 17 anni, che ancora devono conoscere la società e il mondo in cui vivono.

Ma è proprio quello che hanno potuto realizzare gli studenti del Liceo scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto. E questo perché hanno vinto la finale italiana della competizione di politica monetaria “Generation €uro Students’ Award” organizzata per il decimo anno consecutivo dalla Banca d’Italia.

Il team vincitore del programma promosso dalla Banca d’Italia

La squadra “Rosetti Project” composta da Luca Neroni 5A (Team Leader), Carlo Gagliardi 4D, Alessandro Capriotti 4D, Vincenzo Perazzoli 4D e Valerio Esposito 4D ha vinto la gara nazionale del programma di educazione finanziaria, accedendo così alla premiazione europea svoltasi il 18 maggio scorso. All’evento ha partecipato la presidente della BCE Christine Lagarde, che si è complimentata con i ragazzi di San Benedetto, scambiando alcune parole con loro.

Al centro in alto, la presidente della BCE Christine Lagarde

Sicuramente una bella soddisfazione per i cinque studenti che, grazie al coordinamento della professoressa Serena Mascitti, hanno avuto modo di farsi conoscere ad un livello istituzionale così alto – erano presenti in collegamento anche i governatori delle banche centrali nazionali – e questo vincendo un concorso su una materia non trattata nel corso di studi ordinari, ma di grande fondamentale importanza per tutti.

Le testimonianze

«Incontrare la presidente della BCE – afferma il team leader Luca Neroni -, è stata un’esperienza unica. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato le squadre finaliste degli undici paesi Europei partecipanti, i rappresentanti della banche centrali europee e la stessa Lagarde. E’ stato un onore per tutti noi sentire pronunciare il nome della nostra città, San Benedetto del Tronto, e del nostro Liceo, proprio da una figura così prestigiosa. La presidente ci ha elogiato per aver dimostrato coraggio, cooperazione, impegno e resilienza, mettendoci a nostro agio, dialogando con noi studenti in modo cordiale e quasi amichevole».

All’evento di premiazione, i ragazzi deli liceo Rosetti hanno dialogato anche con Eugenio Gaiotti, Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, e con Gianluca Lonardo, Divisione Relazioni con i media, Banca D’Italia, che si sono entrambi complimentati con noi per l’ottimo lavoro svolto.

Per Carlo Gagliardi, altro componente della squadra vincitrice «il colloquio con la presidente Christine Lagarde è stato altamente formativo così come stimolante il suo intervento, con cui ha risposto alle nostre curiosità di natura economica e monetaria. Avrei preferito andare con il mio team a Francoforte – aggiunge Gagliardi- ma anche online l’evento ci ha soddisfatto e ci ha permesso di sentirci parte integrante della comunità europea. Spero comunque, una volta terminata l’emergenza sanitaria, di poter fare un viaggio in quei luoghi, fulcro della nostra appartenenza all’Europa».