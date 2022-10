ASCOLI – Il weekend delle sorprese. Non può essere definito diversamente quello appena trascorso, almeno per quanto riguarda la giornata di serie B. Nel campionato cadetto, infatti, si è disputato il settimo turno e non sono proprio mancate le emozioni. D’altronde, si tratta di un torneo avvincente, storicamente, e sempre ricco di pronostici ribaltati.

I risultati

A cominciare dalle due prime della classe, entrambe uscite sconfitte dai rispettivi confronti. La Reggina, infatti, cade per 1-0 a Modena, contro i canarini emiliani: gol di Diaw, a metà ripresa. Clamoroso ko, invece, per il Brescia, che a Bari cede addirittura per 6-2. I pugliesi si portano perfino sul 6-0 con i gol di Folorunsho, Bellomo, Cheddira (doppietta), Antenucci e Schleider. Nel recupero, le reti della bandiera per le rondinelle con Olzer e Moreo. Anche il Bari, con questi tre punti, raggiunge Reggina e Brescia in vetta alla classifica. Risale il Parma, che vince il big match casalingo contro il Frosinone per 2-1: Tutino nel primo tempo e Man nella ripresa, entrambi su rigore, mettono in ghiaccio la sfida, prima del gol di Moro nei minuti finali. Colpaccio del Genoa, che espugna per 2-0 il campo della Spal con le reti di Coda e Gudmundsson. Clamoroso passo falso del Cagliari, superato in casa per 4-1 dal Venezia. Nel primo tempo sardi avanti con Mancosu, nella ripresa la rimonta lagunare con Pohjanpalo, Cheryshev (doppietta) e Haps. Il Pisa vince 3-1 a Perugia, con la doppietta di Gliozzi e la rete di Toure. Per i locali, inutile il gol di Di Carmine. Palumbo e Coulibaly regalano alla Ternana la vittoria per 2-0 a Cittadella, mentre il Sudtirol sbanca per 1-0 Palermo con la marcatura di Odogwu. Infine, il Cosenza batte 3-1 il Como nell’anticipo con le reti di D’Urso, Rigione e Meroni. Gol del Como di Vignali.

L’Ascoli

Nel posticipo domenicale, invece, l’Ascoli riparte da un buon 1-1 contro il Benevento, alla prima di Cannavaro sulla panchina giallorossa. Una partita caparbia, quella giocata dal Picchio, che va in vantaggio con Botteghin, si fa riprendere da Farias e, nel finale, in più occasioni va vicino al gol della vittoria. Per i bianconeri, come detto, un ottimo pareggio che lascia ben sperare dopo gli ultimi due passi falsi contro Perugia e Parma. Bucchi ha puntato di nuovo su Dionisi, in coppia con Gondo in attacco.

La classifica

Questa, dopo la settima giornata di campionato, la classifica aggiornata nel campionato di Serie B: Reggina, Bari, Brescia 15; Genoa 14; Ternana 13; Frosinone, Parma 12; Cosenza 11; Cagliari, Sudtirol 10; Spal, Ascoli 9; Venezia, Benevento, Cittadella 8; Palermo 7; Modena 6; Pisa 5; Perugia 4; Como 3.