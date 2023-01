Campiglione, furto all’Ipermercato: in due denunciati dai carabinieri

FERMO – Nei giorni scorsi, nel corso di specifici servizi pianificati per prevenire e reprimere reati predatori, i Carabinieri del Comando Stazione di Monte Urano sono intervenuti presso il parcheggio del supermercato “Eurospin” dove avevano notato due sospetti a bordo di un autovettura.

L’intuito dei militari era corretto, sottoposti a controllo i due giovani registravano già precedenti penali e all’esito di perquisizione veicolare e personale, rinvenivano nella loro disponibilità un telefono cellulare e una busta contenente numerosi prodotti alimentari, tutto risultato essere provento di furto, accertato essere stato commesso all’Ipermercato “Oasi” di Campiglione di Fermo.

La refurtiva rinvenuta è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Per i due malviventi, oltre la denuncia per ricettazione in concorso, sono state avviate le procedure per ottenere fogli di via obbligatori e limitare così la loro capacità di delinquere.