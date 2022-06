Il caldo non ferma il covid. Nel Piceno solo Cossignano è senza contagi. E proseguono le vaccinazioni

ASCOLI – L’arrivo dell’estate, come avvenuto nel 2020 e nel 2021, avrebbe fatto pensare a un crollo dei contagi da coronavirus. Per carità, va detto che la situazione è decisamente migliore rispetto a quale mese fa, ma nel Piceno i casi positivi continuano ad esserci. Non ci sono persone ricoverate in condizioni particolarmente gravi, ma in tutta la provincia c’è soltanto un Comune ‘covid free’ e si tratta di Cossignano. Per il resto, un po’ ovunque, ci sono persone contagiate. Con il virus, è vero, bisogna conviverci e anche in questo senso vanno lette le decisioni prese ieri dal consiglio dei ministri, con l’abolizione delle ultime restrizioni relative all’obbligo di mascherine al chiuso.

I dati

Per quanto riguarda i contagi nel Piceno, nella fattispecie, in base ai dati forniti dalla Regione Marche, ad Ascoli capoluogo ci sono 210 persone positive al covid, mentre a San Benedetto ce ne sono 179. I positivi, poi, sono 81 nel comune di Grottammare e 36 a Folignano. Tra i comuni con meno contagiati, oltre ovviamente a Cossignano che al momento non avrebbe alcun caso positivo di coronavirus, ce ne sono otto nei quali i contagi sono inferiori a cinque. È il caso, appunto, di Appignano del Tronto, Carassai, Comunanza, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Palmiano e Rotella. Una situazione comunque sotto controllo, anche in base a quanto riferito dall’Area Vasta 5. Nel frattempo, per quanto riguarda le vaccinazioni, va ricordato che i due centri di Ascoli e San Benedetto sono aperti soltanto due volte alla settimana, anche perché ormai sono poche le persone che devono ancora sottoporsi alle varie dosi. Nell’Area Vasta 5, quella del Piceno, sono state effettuate complessivamente 466.799 vaccinazioni, di cui 170.387 prime dosi, 161.797 seconde dosi e 134.604 terze dosi.