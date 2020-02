Ufficiale: Ascoli-Cremonese rinviata per emergenza Coronavirus

Era già nell’aria da qualche ora, adesso è ufficiale: Ascoli-Cremonese, valevole per la 25ma giornata del Campionato di Serie B, è stata rinviata per l’emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa dal “GOS” (Gruppo Operativo Sicurezza) ed è stata comunicata ad entrambe le formazioni quando erano già arrivate allo Stadio “Cino e Lillo Del Duca”. Ricordiamo che proprio a Cremona era stato segnalato nei giorni scorsi un caso positivo al virus che ha portato all’immediata chiusura di scuole e l’annullamento di tantissimi eventi culturali e sportivi.

Erano circa un centinaio i tifosi della Cremonese che avevano già raggiunto Ascoli. Tutti sono stati invitati a riprendere immediatamente la strada del ritorno.

La decisione, accolta con molto scetticismo dall’ambiente ascolano, sembra già destinata a lasciare strascichi e polemiche. Immediato è arrivato il pensiero del patron bianconero Massimo Pulcinelli, affidato ai social. Queste le sue parole, molto dure: ≪Paese assurdo! Ridicolo! Gestito da irresponsabili! Lo stadio?? Il luogo meno pericoloso al mondo! Ora chiudiamo tutti gli esercizi pubblici per la paura!≫

Il rinvio della partita di Ascoli è solo l’ultimo dei provvedimenti che ha visto nella giornata di ieri rinviare anche la gara di LegaPro Piacenza-Sambenedettese, che vedeva un’altra squadra marchigiana, oltre a Mantova–Fanfulla, Progresso–V.Carpaneto e Crema–Forlì per la Serie D, tutte in programma per domani. Rinviati anche i match della Categoria Juniores Prato–Fiorenzuola e Caravaggio–Crema, così come la partita del Campionato Primavera Cremonese–Brescia.

Altro provvedimento infine, che ha riguardato una formazione marchigiana, è il rinvio a data da destinarsi, comunicato sempre nella giornata di ieri, della la gara di basket di Serie B tra Bakery Piacenza ed Aurora Basket Jesi, prevista per oggi.

