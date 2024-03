Calcio, Serie D: Samb ancora al rallenty e in panca si cambia di nuovo. Via Alessandrini, torna Lauro

Non va oltre lo 0-0 contro il fanalino di coda Matese, e cambia ancora in panchina, la Sambenedettese che, pure, nella rincorsa alla capolista Campobasso avrebbe potuto e dovuto approfittare del pari a reti bianche anche dei molisani. Maramaldeggia la Vigor Senigallia nel derby col traballante Fano. Deve stare in campana il Fossombrone, sconfitto a L’Aquila e ottiene un buon punto l’Atletico Ascoli contro la quarta forza della classifica Avezzano. È il bilancio delle marchigiane nell’ultima giornata del campionato di calcio di Serie D, girone F.

«L’U.S. Sambenedettese ufficializza l’esonero dell’allenatore Marco Alessandrini, ringraziandolo per la professionalità dimostrata in queste settimane di lavoro e augurando lui le migliori fortune professionali. Contestualmente, si comunica il ritorno di mister Maurizio Lauro sulla panchina rossoblù già a partire dalla ripresa di oggi pomeriggio (25 marzo) al Samba Village». È la comunicazione della società rossoblu, all’indomani del deludente pari in casa dell’ultima della classe Matese. E dire che anche il Campobasso, 0-0 in casa con l’ultima Vastogirardi, aveva frenato in maniera inattesa. Sarebbe stata l’occasione per accorciare in vetta e invece il primo posto resta a +5 dalla Samb mentre L’Aquila, che ha battuto 2-0 il Fossombrone (gol di Angiulli e Banegas), è invece ora appena a -1. Alessandrini era salito in sella il 4 marzo scorso ma saluta dopo una vittoria, una sconfitta e un pari.

Era attesissimo il derby tra Vigor Senigallia e Fano, spesso al veleno negli ultimi anni. Davanti a 2mila spettatori vincono 5-1 i padroni di casa della Vigor: apre le danze Pesaresi, raddoppia Capezzani, accorcia l’ex Pierfederici per il Fano ma ancora Pesaresi dal dischetto e una doppietta di Broso confezionano i tre punti rossoblù, ora quinti in zona playoff con un vantaggio di due punti su chi insegue. Rischia grosso il Fano, la retrocessione diretta, col Vastogirardi e il Matese che muovono la classifica, è appena ad un punto e la stessa chance playout va tenuta stretta prima che la quintultima (ora il Riccione, +7) si allontani troppo: con 8 punti di distacco, gli spareggi non si giocano e chi sta dietro retrocede direttamente.

Dopo una vittoria, un pari e 5 stop nelle ultime 7 gare, deve fare attenzione il Fossombrone, ora a +3 dal Riccione ma con in vista un calendario complicato: nel prossimo turno, ad esempio, arriva la capolista Campobasso. L’Atletico Ascoli, infine, coglie un punto contro l’Avezzano. Non c’è da rilassarsi ma il centro classifica a +2 sul Fossombrone è una buona posizione.