Serie D, weekend di derby: Samb-Castelfidardo, Civitanovese-Ancona e Atletico-Fossombrone

Ben tre derby marchigiani nella 24ª giornata del girone F di Serie D: Samb-Castelfidardo, Civitanovese-Ancona e Atletico Ascoli-Fossombrone.

La Samb, dopo due pareggi consecutivi senza segnare, vuole tornare alla vittoria contro un Castelfidardo in forma. Tra i rossoblù pesa invece l’assenza di Eusepi in attacco, mentre Sbaffo non è ancora al meglio. Mister Palladini dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Candellori (out per un mese e mezzo), sostituito da D’Eramo. La Samb può comunque gestire un rassicurante +10 su Teramo e L’Aquila. Il Castelfidardo, dal canto suo, arriva con entusiasmo dopo la vittoria interna con il Sora, forte di un Nanapere in stato di grazia (10 gol stagionali) e di un centrocampo trainato da un Baldini onnipresente. Le assenze di Morganti e del portiere Osama, entrambi squalificati, costringeranno mister Giuliodori a rivedere la difesa. All’andata fu un monologo della Samb, che s’impose al Mancini per 3-0.

Civitanovese-Ancona è un derby con obbligo di vittoria per entrambe. L’Ancona, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Teramo, deve reagire per non compromettere la corsa ai play-off. La Civitanovese è affamata di punti salvezza e ha vinto solo una gara casalinga in stagione (contro il Sora). Numeri che sorridono all’Ancona, ma nei derby ogni pronostico può saltare. All’andata ci fu il blitz della Civitanovese al Del Conero, con gol di Bevilacqua, a segno anche domenica scorsa a Fossombrone. In attacco toccherà ancora a lui, forse in coppia dal primo minuto con Rasic. Gadda invece dovrebbe confermare Laukzemis tra i pali e inserire Bellucci in difesa. In attacco Martiniello e Belcastro sembrano favoriti. Sugli spalti non mancherà il grande pubblico, con massiccia presenza anche di tifosi dorici.

Atletico Ascoli-Fossombrone è uno spartiacque per la corsa play-off. Le due squadre si sono spesso incrociate negli ultimi anni, prima in Eccellenza e ora in D. Gli ascolani vengono dall’ottimo pareggio ottenuto a L’Aquila, che ha in parte riscattato la precedente sconfitta interna con il Notaresco. Gli uomini di Seccardini devono soprattutto ritrovare continuità. Il Fossombrone invece viene da due pareggi consecutivi: ottimo quello in casa della Samb, provvidenziale quello di domenica scorsa acciuffato in extremis contro la Civitanovese.

La Vigor Senigallia affronta in trasferta un Sora affamato di punti salvezza. I laziali, dopo la sconfitta contro il Castelfidardo, sono scivolati ad un solo punto di distanza dalla zona play-out. La Vigor invece ha preso una bella boccata di ossigeno, dopo la vittoria nel derby casalingo contro la Fermana (la prima della gestione Antonioli).

Proprio la Fermana giocherà in casa uno spareggio salvezza contro il fanalino di coda Notaresco. Un avversario ancora temibile, capace di vincere contro l’Atletico Ascoli e pareggiare in casa con la Recanatese. I leopardiani se la vedranno in casa con l’Avezzano, che in classifica ha gli stessi punti dei giallorossi (28). Un pareggio non mette al sicuro nessuno. La Recanatese ha bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona calda.