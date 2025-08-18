Serie C, l’Ascoli batte il Pineto e avanza in Coppa

ASCOLI – L’Ascoli batte 5-4 ai rigori il Pineto, dopo il 2-2 al 90esimo. E supera il primo turno di Coppa Italia, regalandosi un ulteriore derby con la Sambenedettese. Si giocherà tra il 28 e il 30 ottobre al Riviera delle Palme, dopo quello di campionato allo stadio Del Duca nel fine settimana precedente.

La partita

Dunque, esordio stagionale ok per i bianconeri del presidente Bernardino Passeri, due volte avanti e due volte ripresi dal Pineto. Davanti a 1.158 tifosi (inclusi i 500 marchigiani: settore ospiti sold out), allo stadio Pavone-Mariani Picchio avanti dopo appena 6 minuti grazie al primo centro stagionale di D’Uffizi. Gli abruzzesi però al 18’ pareggiano con Schirone. Poco dopo la mezz’ora problema all’impianto di illuminazione e gara sospesa per tre minuti. Nella ripresa espulso mister Tomei per proteste. Al 60’ l’Ascoli rimette la freccia con Corazza, dal dischetto, dopo il penalty concesso per il fallo di Postiglione su Guiebre. Il Pineto recupera anche stavolta: al minuto 80 è Chakir a riportare a galla i suoi. Cinque minuti di recupero, poi i rigori. Vitale dice subito no a Lombardi, ma Nicoletti calcia sulla traversa. Poi le reti di Vignotti e Del Sole, quindi il palo di Bruzzaniti (dopo il tocco di Vitale). Seguono i centri di Curado e Amadio, fino al gol di Damiani e all’errore di Nebuloso. Nel prossimo turno sarà Samb-Ascoli, con i rossoblù che hanno vinto 2-0 contro la Vis Pesaro. Sabato 23 agosto alle 17, intanto, per la squadra di Tomei debutto in campionato, in casa, con la Pianese.