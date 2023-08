E’ tornata la Serie B: tracollo dell’Ascoli a Cosenza, bianconeri in otto

ASCOLI – Ha preso il via ieri sera il campionato di Serie B, con i primi anticipi. Tra questi anche la partita dell’Ascoli a Cosenza, con i bianconeri che sono stati travolti per 3-0, dopo essere rimasti perfino in otto già al termine del primo tempo. Tre le espulsioni rimediate dalla formazione di Viali, che peggio non poteva cominciare in questa nuova stagione. Ma la serata è stata ricca di altri colpi di scena.

I risultati

A spiccare è soprattutto la vittoria della Sampdoria, che ha espugnato il campo della Ternana per 2-1 con i gol di La Gumina e Depaoli, che hanno reso inutile la marcatura umbra di Distefano arrivata solo nel finale. La Cremonese, invece, non è andata oltre lo 0-0 casalingo contro il neopromosso Catanzaro, mentre nell’anticipo del venerdì è finita senza reti anche la gara tra Bari e Palermo. Per quanto riguarda l’Ascoli, come detto, i bianconeri crollano 3-0 a Cosenza. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 20’ con il rigore trasformato da Tutino. Poi vengono espulsi Falasco (per doppia ammonizione), Buchel (per fallo da ultimo uomo) e Forte (per una gomitata nei confronti di un avversario). Il Picchio, dunque, chiude il primo tempo in otto uomini. Nella ripresa il Cosenza dilaga prima con Arioli e poi con Zilli, chiudendo il match.

L’intervista

Laconico il commento post partita del mister bianconero William Viali: «Sono dispiaciuto e arrabbiato perché la partita è durata venti minuti. Ci dispiace per i nostri tifosi in una giornata particolare, in cui sono scomparsi Mazzone e Scorsa, che ho avuto come allenatore ad Ascoli. Non li abbiamo rappresentati come avremmo voluto». La prima giornata del campionato di Serie B prosegue oggi. Alle 18 ci sarà il match tra Sudtirol e Spezia. Alle 20.30, invece, Parma-Feralpisalò, Venezia-Como e Cittadella-Reggiana. Rinviato il match tra Pisa e Lecco, così come quello del Modena in attesa del ripescaggio del Brescia che dovrebbe arrivare alla fine del mese.