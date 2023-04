In Serie B è la giornata dei pareggi: vincono solo Genoa e Parma, Ascoli quasi salvo

ASCOLI – Tanti pareggi hanno caratterizzato la quint’ultima giornata nel campionato di Serie B. Anche se, va detto, per concludere il turno mancano all’appello ancora tre partite. Nelle sfide del pomeriggio, comunque, c’è stato grande spettacolo, anche se ci aspettava qualche gol e qualche emozione in più. Vediamo nel dettaglio quanto accaduto, in attesa appunto che vadano in scena i tre posticipi.

I risultati

La giornata si è aperta ieri 21 aprile con il successo del Brescia sul campo della Reggina per 2-1: Mangraviti e Rodriguez indirizzano la gara sul giusto binario per le rondinelle, prima dell’inutile gol calabrese a firma di Bouah. Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Perugia e Cosenza, così come quello tra Modena e Spal. Rallenta anche la corsa del Frosinone capolista, firmato in casa sullo 0-0 dal Sudtirol. Como e Ascoli, invece, pareggiano 1-1: decidono due rigori, prima quello siglato da Dionisi per i bianconeri, poi quello di Cerri, nel finale, per i padroni di casa. Colpaccio del Genoa, che con la rete di Gudmundsson batte fuori casa il Cittadella. Vittoria in rimonta, invece, per il Parma tra le mura amiche contro il Cagliari: Vazquez e Man ribaltano l’iniziale vantaggio sardo segnato da Lapadula. Nel pomeriggio, alle 16.15, in campo Palermo e Benevento. Domani, sempre alle 16.15, i due posticipi: Pisa-Bari e Ternana-Venezia.

La classifica

Questa, intanto, la classifica aggiornata nel campionato di Serie B, considerando però il fatto che Palermo, Benevento, Pisa, Bari, Ternana e Venezia hanno una gara in meno: Frosinone 68; Genoa 66; Bari 57; Sudtirol 53; Parma 51; Cagliari 48; Pisa, Reggina 46; Modena 44; Palermo, Ascoli, Ternana 43; Como 42; Venezia 39; Cosenza 38; Cittadella 37; Perugia, Brescia 35; Spal 34; Benevento 30.