Calcio, Serie B: l’Ascoli pareggia ancora, colpaccio Como

ASCOLI – Emozioni a non finire nel campionato di Serie B, quando ormai mancano soltanto quattro giornate al termine della stagione regolare. Nella 34esima giornata del torneo cadetto, infatti, sono andate in scena sfida delicate e quasi decisive sia per quanto riguarda le sorti di chi si trova nelle parti alte della classifica e sogna la promozione che per il futuro di chi invece lotta per la salvezza. Incroci fondamentali, che a questo punto della stagione hanno segnato uno snodo cruciale. Ma è bene procedere con ordine.

I risultati

A cominciare dai due anticipi del venerdì sera. Spicca il pareggio senza gol, 0-0, tra Palermo e Parma, con gli emiliani che comunque si avvicinano ulteriormente alla promozione in A. Colpaccio, invece, del Cosenza, che espugna per 4-0 il campo della Reggiana con la doppietta di Forte che si aggiunge alle reti di D’Orazio e Tutino. L’Ascoli non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Modena e finisce senza gol anche Brescia-Ternana. Parità per 1a1 tra Bari e Pisa con i gol di Calabresi per gli ospiti e Puscas per i padroni di casa. Il Como invece batte in trasferta la Feralpisaló per 5-2. Alle 16.15 in programma il resto del turno: Spezia-Sampdoria, Catanzaro-Cremonese, Lecco-Venezia e Sudtirol-Cittadella.

La classifica

A quattro gare dal termine, e in attesa dei posticipi del 34esimo turno, questa la classifica aggiornata del campionato di Serie B con Spezia, Sampdoria, Lecco, Venezia, Catanzaro, Cremonese, Sudtirol e Cittadella che hanno ovviamente una gara in meno dovendo ancora scendere in campo: Parma 70; Como 67; Venezia 61; Cremonese 59; Catanzaro 55; Palermo 52; Brescia 46; Sampdoria, Pisa 44; Cittadella 43; Sudtirol 42; Modena, Reggiana 40; Cosenza 39; Ternana 37; Bari 36; Spezia 35; Ascoli 34; Feralpisaló 31; Lecco 26.