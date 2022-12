Il Frosinone vince lo scontro diretto e vola a +6. Colpo Benevento, pari spettacolare tra Modena e Venezia

Per l'Ascoli, invece, brutta sconfitta a Pisa. Ora poco tempo per riposare, domenica si torna di nuovo in campo

ASCOLI – Il giorno dell’Immacolata, oltre che aprire il periodo delle festività natalizie, ha regalato anche tanti gol. È andata in scena, infatti, la 16esima giornata del campionato di Serie B, che in realtà si concluderà stasera con il posticipo delle 20.30 tra il Palermo e il Como allo stadio Barbera. Come sempre, ovviamente, non sono mancate le emozioni in un torneo, quello cadetto, tra i più divertenti d’Europa.

I risultati

Il turno infrasettimanale, in realtà, si era aperto ieri sera con l’atteso anticipo dello stadio Liberati tra la Ternana e il Cagliari. Hanno vinto gli umbri, con il minimo scarto, 1-0. Decisivo il rigore segnato nel primo tempo da Falletti, mentre i sardi hanno fallito un penalty nella ripresa calciato da Pavoletti. Oggi, invece, ad aprire il programma è stato il big match del Tardini tra Parma e Benevento, terminato 1-0 a favore dei campani. Rete giallorossa arrivata nel primo tempo con Forte, prima del rigore fallito dal Parma con Vazquez. Finisce senza reti, invece, la sfida tra il Perugia e la Spal, mentre Cosenza e Brescia impattano sull’1-1: Larrivey per il vantaggio cosentino, Bianchi per il pari delle ‘rondinelle’. Colpaccio del Bari a Cittadella: i pugliesi vincono 3-0, con i gol siglati da Scheidler, Folorunsho e Maita. Stesso risultato per il Frosinone, che espugna per 3-0 lo stadio della Reggina con le reti di Mulattieri, Szyminski e Insigne. I ciociari, così, allungano a +6 in vetta alla classifica. Esordio positivo per Gilardino sulla panchina del Genoa, con i grifoni che battono 2-0 il Sudtirol: reti di Puscas e Aramu. Pirotecnico 2-2, poi, tra Modena e Venezia: Tremolada e Bonfanti portano gli emiliani sul doppio vantaggio, prima della rimonta lagunare resa possibile da Crnigoj e Johnsen. Tra Pisa e Ascoli, infine, termina 2-0 per i toscani con i gol di Torregrossa e Canestrelli.

La classifica

Questa la classifica aggiornata dopo la 16esima giornata nel campionato di Serie B, anche se si tornerà in campo già domenica con il turno numero 17 del girone di andata: Frosinone 35; Reggina 29; Bari, Genoa 26; Ternana 25; Brescia 24; Parma 23; Sudtirol, Pisa 22; Ascoli, Modena 21; Cagliari, Cittadella 19; Benevento, Palermo 18; Cosenza 17; Spal, Venezia 16; Como 15; Perugia 13. Ovviamente, Palermo e Como giocheranno questa sera alle 20.30, quindi hanno una gara in meno.