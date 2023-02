E’ la Serie B delle sorprese: il Frosinone allunga in vetta, l’Ascoli perde ancora ed esonera Bucchi

ASCOLI – Colpi di scena, nella 23esima giornata del campionato di Serie B. Un turno, quello andato in scena oggi, che si concluderà con i due posticipi di domani pomeriggio, caratterizzato da tante sorprese e anche da una decisione clamorosa: è stato infatti esonerato l’allenatore dell’Ascoli, Cristian Bucchi, dopo la sconfitta rimediata dai bianconeri a Cittadella.

I risultati

Ma andiamo con ordine. Il turno si è aperto ieri sera, con l’anticipo tra il Modena e il Cagliari: le reti di Diaw e Bonfanti permettono ai canarini di vincere 2-0, sognando i playoff. Tra Cosenza e Ternana, invece, finisce 0-0, mentre la rete di Belardinelli consente al Sudtirol di espugnare per 1-0 lo stadio del Pisa. Il Cittadella, con la doppietta di Antonucci e il gol di Crociata, surclassa l’Ascoli per 3-0. Goleada del Perugia, che in casa rifila un pesante 4-0 al Brescia: i marcatori umbri sono Santoro, Casasola, Kouan e Angella. Pirotecnico successo del Bari, per 4-3, sul campo della Spal: Folorunsho, Esposito e Cheddira portano i pugliesi sullo 0-3, poi Moncini prova a riaprire il match ma Antenucci lo richiude. Nel finale, Spal in rete con il neo acquisto Nainggolan e Celia, ma è troppo tardi ormai per pareggiare. Successo anche del Venezia, che vince 2-1 a Benevento grazie ai gol di Pierini e Pohjanpalo. Inutile la rete giallorossa di Tello. Infine, successo per 2-0 del Frosinone a Como con le reti di Matarese e Caso. Domani, come detto, i due posticipi, entrambi alle 16.15: Parma-Genoa e Palermo-Reggina.

L’Ascoli

Capitolo Ascoli. La sconfitta di Cittadella è costata il sollevamento dall’incarico all’allenatore Cristian Bucchi. Esonero ufficiale dopo meno di un’ora dalla fine della partita e a distanza di un mese e mezzo dal rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025. Questo il comunicato della società bianconera: «L’Ascoli Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Cristian Bucchi e i suoi collaboratori. Il club bianconero saluta mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali».

La classifica

Infine, ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie B, in attesa dei due posticipi di domani: Frosinone 51; Genoa 40; Reggina 39; Sudtirol 38; Bari 36; Ternana 33; Cagliari 32; Pisa, Modena, Palermo 31; Parma 30; Cittadella 27; Ascoli, Perugia, Como 26. Brescia 25; Spal, Venezia 24; Benevento 23; Cosenza 22.