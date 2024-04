Serie B: l’Ascoli vince a Terni e torna a sperare nella salvezza

ASCOLI – Adesso sì, che si fa sul serio. Ultime battute per il campionato di Serie B. E sono quelle decisive. In scena la quart’ultima giornata della stagione regolare, in attesa poi della coda relativa ai playoff e ai playout. Match che valgono tre punti solo sulla carta ma che, in realtà, valgono molto di più. E, come al solito, anche in questo 35esimo turno non sono mancate le emozioni e nemmeno le sorprese. Ma, per analizzare quanto accaduto e quanto ancora dovrà invece accadere, è bene procedere con ordine.

I risultati

Nei due anticipi del venerdì, spicca la vittoria del Venezia, 2-1 in casa, contro la Cremonese: ospiti avanti con Vazquez nel primo tempo, nella ripresa la rimonta lagunare firmata da Gytkjaer e Bjarkason. Finisce 2-2, invece, tra Pisa e Catanzaro: Moreo e Marin, per i padroni di casa, rimontano l’iniziale doppio vantaggio calabrese di Pontisso e Ambrosino. Nelle gare del primo pomeriggio odierno (sabato 27aprile), l’Ascoli sbanca il campo della Ternana per 1-0 con il gol di Botteghin nel finale, mentre un gol di Zaro permette al Modena di vincere in casa sempre per 1-0 contro il Sudtirol. Tra Brescia e Spezia finisce 0-0, mentre il Parma batte il Lecco 4-0. Alle 16.15 si concluderà il 35esimo turno con le ultime sfide in programma: Sampdoria-Como, Palermo-Reggiana, Cosenza-Bari e Cittadella-Feralpisalò.

La classifica

Questa la classifica aggiornata, nel campionato di Serie B, a tre gare dal termine della stagione regolare (con Palermo, Reggiana, Cosenza, Bari, Cittadella e Feralpisalò) che però hanno una gara in meno in quanto devono ancora giocare: Parma 73; Venezia, Como 67; Cremonese 60; Catanzaro 57; Palermo 52; Brescia 47; Sampdoria, Pisa 45; Cittadella 44; Sudtirol, Modena 43; Reggiana 40; Cosenza 39; Ascoli, Ternana, Spezia 37; Bari 36; Feralpisaló 31; Lecco 26.