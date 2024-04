Calcio Serie B: l’Ascoli pareggia e spera, Parma a un passo dalla promozione

ASCOLI – Le giornate passano e anche il campionato di Serie B si avvia verso la conclusione. Ma, a sei giornate dal termine della stagione regolare, non ci sono ancora verdetti ufficiali. Tutto è ancora in ballo, sia nella parte alta che in quella bassa della classifica e anche in questo ultimo turno, il 32esimo, non sono mancati i risultati a sorpresa. In vetta frenano Parma e Venezia, mentre volano Como e Cremonese. In fondo, invece, sempre più nei guai Lecco (quasi spacciato), Feralpisalò e Ascoli. Ma, come al solito, procediamo con ordine.

I risultati

Fa clamore la sconfitta casalinga del Bari, battuto 2-1 dalla Cremonese con l’autogol di Maiello e la rete di Collocolo (inutile il gol locale di Edjouma nel finale). L’Ascoli, invece, ci prova ma non va oltre lo 0-0 al Del Duca contro il Venezia. Per i bianconeri si tratta di un misero punticino, che comunque li tiene ancora in corsa per la salvezza diretta, distante sempre tre lunghezze. Finiscono senza gol anche le sfide Ternana-Modena e Sudtirol-Parma. Tra Feralpisalò e Cosenza, invece, scoppiettante 2-2: doppietta di La Mantia per i padroni di casa, Antonucci e Tutino in rete per gli ospiti. Il Brescia batte 3-1 il Pisa con la doppietta di Moncini e il gol di Bianchi (Torregrossa nel finale per gli ospiti), mentre Spezia e Lecco fanno 1-1: Hristov per i liguri, Buso per il fanalino di coda della graduatoria. Colpaccio del Cittadella, che espugna per 2-0 il campo della Reggiana con le reti di Branca e Pandolfi. Vittoria preziosa del Como, che dopo il gol di Vandeputte, ribalta fuori casa il Catanzaro per 2-1 con le firme di Da Cunha e Gabrielloni. Infine, 2-2 tra Palermo e Sampdoria: Mancuso e Brunori per i siciliani, Leoni e Darboe per i blucerchiati.

In casa Ascoli, il punto ottenuto contro il Venezia muove la classifica, anche se i bianconeri restano sempre terzultimi, ma a tre lunghezze dalla salvezza diretta. Questo il commento post gara dell’allenatore Massimo Carrera: «E’ stata una grande partita sotto il profilo della determinazione, abbiamo affrontato la terza in classifica e col miglior attacco, abbiamo avuto occasioni anche noi, non abbiamo concesso quasi nulla, a parte un po’ di palleggio – ha spiegato il tecnico ascolano -. La prestazione mi soddisfa nel senso che non abbiamo lasciato grandi chance al Venezia, alla squadra non si può rimproverare nulla. Abbiamo disputato un buon secondo tempo per quasi mezz’ora. Per salvarci dobbiamo continuare con questo spirito, senza mollare nulla, al di là dell’avversario che affronteremo».

La classifica

Questa, infine, la classifica aggiornata nel campionato di Serie B, quando mancano solo sei gare alla fine della stagione regolare: Parma 66; Como 61; Cremonese 59; Venezia 58; Catanzaro 52; Palermo 50; Brescia 45; Sampdoria 44; Cittadella 42; Pisa, Reggiana 40; Sudtirol, Modena 39; Cosenza, Bari, Spezia 35; Ternana 33; Ascoli 32; Feralpisalò 31; Lecco 23.