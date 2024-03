Calcio, Serie B: l’Ascoli batte il Lecco e si rilancia, in testa volano Parma e Venezia

ASCOLI – Otto gare alla fine della stagione regolare e tutto può ancora succedere. Il campionato di Serie B ha messo in archivio una giornata, la trentesima, che ha emesso parecchi verdetti interessanti, anche se i giochi sono ancora tutti aperti sia in vetta che in coda alla classifica. Ma, come sempre accade, non sono mancate le sorprese. Ora, però, il torneo cadetto si fermerà per un weekend, a causa degli impegni delle nazionali, e si tornerà a giocare solo il 1 aprile, nel giorno di Pasquetta, quando comincerà a tutti gli effetti il rush finale del campionato.

I risultati

Tornando alle gare dello scorso fine settimana, spicca la straordinaria vittoria dell’Ascoli. Mister Carrera, chiamato a sostituire Castori sulla panchina bianconera dopo l’esonero avvenuto martedì scorso, debutta battendo il Lecco per 4-1 al Del Duca: al vantaggio iniziale di Lepore, per gli ospiti, rispondono i gol piceni firmati da Caligara (doppietta su rigore), Bellusci e Duris. Colpaccio del Venezia, che vince 3-0 a Palermo con le reti di Pohjanpalo (doppietta) e Gytkjaer. La timbratura di Pereiro, invece, permette alla Ternana di vincere in casa lo scontro salvezza contro il Cosenza per 1-0. Un super Como batte 3-1 il Pisa con le reti di Cutrone, Bellemo e Gabrielloni che rendono inutile la firma ospite di Barbieri, mentre Brescia e Catanzaro pareggiano 1-1: Biasci porta avanti gli ospiti, Borrelli pareggia per le rondinelle. Grande Sudtirol contro la Cremonese: gli altoatesini vincono 3-0 con i gol di Odogwu, Ciervo e Merkaj. Continua a volare il Parma, che espugna per 2-1 il campo della Feralpisalò grazie a Mihaila ed Estevez (Dubickas per i locali). Pareggio, 1-1, tra Cittadella e Modena con le reti di Amatucci per i padroni di casa e Magnino per gli emiliani. Reggiana e Spezia non vanno oltre lo 0-0, mentre Kasami firma il successo della Sampdoria, per 1-0, a Bari.

Entusiasmo, in casa Ascoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecco. Queste le parole di mister Carrera: «Ho cercato di mantenere le certezze della squadra, anche trovando qualche accorgimento e cercando di dare qualcosa in fase di palleggio, bravi i ragazzi che hanno capito cosa chiedevo, faccio loro i complimenti, hanno fatto una gara di sacrificio. Come fiato, corsa e aggressività stanno bene e ringrazio per questo Mister Castori. Sapevamo l’importanza della partita ma ho detto di andare in campo sereni facendo le poche cose che abbiamo provato in settimana». Questo il commento, invece, di Giuseppe Bellusci, autore del terzo gol bianconero: «Devo dire che i pochi gol che ho realizzato sono belli; scherzi a parte, sono contento per la squadra, per i compagni, per la vittoria. L’esultanza? Ci vuole sostegno, vicinanza, comprensione e amore, lo dico perché sento negatività e sfiducia da parte della piazza, ad eccezione degli ultras che ci incitano sempre. Spero che da qui a fine campionato ci sia unità d’intenti, credo che non sia oggi il momento di sentenziare, mancano otto partite alla fine e per salvarsi serve positività e l’allineamento di tutta la piazza».

La classifica

Questa, infine, la classifica aggiornata del campionato di Serie B a otto giornate dal termine della stagione regolare: Parma 65; Venezia 57; Cremonese 56; Como 55; Palermo, Catanzaro 49; Sampdoria 40; Brescia 39; Sudtirol, Cittadella 38; Pisa, Reggiana, Modena 37; Cosenza, Bari 34; Ternana 32; Ascoli, Spezia 31; Feralpisalò 27; Lecco 21.