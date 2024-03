Calcio, Serie B: l’Ascoli esonera Castori, il nuovo allenatore è Carrera

ASCOLI – La notizia era nell’aria, dopo la sconfitta di Genova con la Sampdoria rimediata lunedì sera 11 marzo. Ma adesso è ufficiale: l’Ascoli ha esonerato l’allenatore Fabrizio Castori, al suo posto arriva l’ex juventino Massimo Carrera. Castori e il suo staff salutano dopo i 16 punti ottenuti in 16 partite, dall’arrivo avvenuto a novembre. Il malcontento in seno alla società covava da qualche settimana, nonostante patron Massimo Pulcinelli a metà febbraio avesse speso parole importanti a favore dello stesso Castori. Col tecnico salutano anche il vice Riccardo Bocchini, il collaboratore Tommaso Marolda, il preparatore atletico Carlo Pescosolido e il match analyst Marco Castori.

La novità

Il terzo allenatore della tribolata stagione bianconera sarà dunque Massimo Carrera, 60 anni da compiere il 22 aprile, storico vice di Antonio Conte, anche in azzurro. Carrera ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Nato a Sesto San Giovanni il 22 aprile 1964, iniziò la sua carriera da tecnico come coordinatore del settore giovanile della Juventus. Successivamente, divenne collaboratore tecnico di Antonio Conte, sempre nel club torinese, vincendo nel 2012 una Supercoppa Italiana, sostituendo in panchina lo squalificato Conte. Fra le squadre allenate lo Spartak Mosca, con cui vince campionato e Supercoppa, l’Aek Atene e il Bari, ultimo club guidato.