Samb, Nobile:«con questo gruppo potremo fare qualcosa di importante»

Dopo alcune settimane di lavoro, l’estremo difensore rossoblù Tommaso Nobile, classe ’96, appena arrivato a San Benedetto dal Carpi dopo le esperienze con Sarnese, Matelica, Lucchese e Pro Vercelli, esprime piena fiducia nelle qualità della sua nuova squadra:«Stiamo lavorando bene con tutto il gruppo, iniziamo ad amalgamarci un po’ di più e soprattutto stiamo apprendendo sempre più quello che ci chiede il mister e le varie situazioni di gioco. Mi sto trovando molto bene con il gruppo, in cui ognuno può dare qualcosa di importante grazie alle varie esperienze maturate nella propria carriera. Sono convinto che con questo gruppo potremo fare qualcosa di importante. Ci sentiamo pronti sia per la Coppa Italia che per il campionato. Siamo concentrati e vogliamo guardare dritto verso l’obiettivo che ci siamo preposti. Che sia Coppa o campionato per noi è indifferente, vogliamo far bene e siamo pronti».

Salta invece l’amichevole con il Teramo, prevista per oggi. Questa la nota ufficiale della società relativa all’annullamento del test:«La SS Sambenedettese comunica che per esigenze legate al programma di lavoro stilato dal settore tecnico, l’amichevole prevista sabato 12 settembre contro il Teramo non verrà disputata».

La società infine ha voluto ringraziare la Vis Stella per aver messo a disposizione la struttura diventata ora “Samba Village”, già operativa da circa 10 giorni, e soprattutto quella forza lavoro che ha permesso alla Samb di allenarsi in attesa di veder crescere il manto erboso.

Per quanto riguarda il mercato invece, la società comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base biennale le prestazioni sportive del centrocampista Federico Angiulli. «Sono contentissimo. – dice Federico – Non basterebbero tutte le parole per descrivere la felicità che provo nel poter continuare quest’avventura con la Samb. Rimanere era la mia unica opzione e non ho preso in considerazione nessun’altra chiamata, nessun’altra squadra. Volevo solo tornare alla Samb ed essere un giocatore della Samb a titolo definitivo e adesso dopo aver firmato questo contratto biennale spero di togliermi insieme alla squadra e alla città tante altre soddisfazioni nei prossimi due anni sperando che poi non siano solo due, ma molti di più… »

Il nuovo Club Manager rossoblù Matteo Bianchini

Novità anche per quanto concerne la struttura organizzativa e direttiva della società rossoblù. Matteo Bianchini infatti, ricoprirà il ruolo di Club Manager e sarà il trait d’union tra l’area organizzativa e l’area sportiva per una migliore comunicazione tra le varie aree aziendali. Il ruolo di Team Manager, invece, sarà affidato a Nazario Pignotti che dopo quattro anni al Siena, otto a La Spezia e uno al Genoa nel medesimo ruolo, approda in casa rossoblù.«Una scelta di cuore – ha detto Pignotti -. Dopo un incontro con il presidente ho capito che c’era un progetto ambizioso e di lunga durata e ho deciso di tornare dove tutto ebbe inizio come calciatore».