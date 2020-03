Continuano gli allenamenti dei rossoblù in home working, seguiti tramite conferenza in WhatsApp dai preparatori Ferro e Fugalli almeno fino al 3 aprile, come disposto dalla LegaPro

A parlare in casa rossoblù è il difensore Andrea Gemignani che ha usato parole bellissime verso il mondo Samb: «Penso di aver disputato una buona stagione dal punto di vista personale, mentre a livello di squadra qualcosa ultimamente non ha funzionato e dobbiamo tornare a far sognare i nostri tifosi. Futuro alla Samb? Nessuno sa quello che può succedere, ma auguro a chiunque di giocare qui, la città è bellissima e le persone sono di cuore»Tra Coronavirus e futuro incerto del campionato Gemignani continua così: «Vivo da solo a San Benedetto e per tutti è davvero un momento molto difficile, parliamo di un’emergenza mondiale ormai. La mattina per fortuna riusciamo a passare il tempo allenandoci in diretta su WhatsAapp con i nostri preparatori, mentre le ore del pomeriggio sembrano davvero non passare mai. Spero che tutto questo finisca presto ma ho molti dubbi sulla ripresa del campionato a maggio. Tutti ci auguriamo si possa tornare a giocare già in questa stagione, ma i tempi sarebbero strettissimi e il periodo di inattività troppo lungo. Le speranze insomma, non sono molte se devo essere sincero».

Nella data del 17 marzo intanto si è tenuta in call conference la prima riunione del tavolo permanente sull’emergenza COVID-19 tra LegaPro ed AIC, alla quale hanno partecipato i Presidenti Ghirelli e Tommasi, il Vice Presidente AIC, Calcagno, il Segretario Generale LegaPro Paolucci e il DG di AIC Grazioli. La riunione si è aperta con il comune impegno teso a portare a termine il Campionato auspicando che le condizioni sanitarie lo consentano. Il tavolo si è già attivato per valutare e quantificare l’entità dei danni subiti e di quelli che nel prossimo futuro i club si troveranno ad affrontare. Non appena verrà pubblicato il testo del Decreto “Cura Italia”, il tavolo approfondirà e si confronterà sugli strumenti da porre in campo per fronteggiare questa situazione emergenziale. LegaPro ed AIC hanno condiviso un percorso per affrontare insieme i sacrifici che la crisi richiederà. Preso atto infine delle disposizioni e raccomandazioni delle Autorità e della Federazione Medico Sportiva Italiana, LegaPro ed AIC hanno ritenuto doveroso e prudente per la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori dei club, posticipare alla data del 3 aprile il termine fino al quale dovrà essere osservata la sosta delle attività.

Le uova della Samb, l’iniziativa pasquale della Società rossoblù

Infine, si segnala che anche in questa stagione, grazie alla rinnovata collaborazione con i partners della Samb “Fastedit” e “Cioccolato Giammarini”, sono arrivate le uova della Samb. All’interno di ogni uova si potranno trovare uno dei 38 magneti con le più belle immagini della Curva Nord, tutte da collezionare, in particolare il magnete JOLLY, grazie al quale sarà possibile vincere un invito allo stadio, per un evento al quale parteciperà anche la squadra e ricevere un poster autografato dai calciatori e partecipare all’estrazione di una maglia ufficiale della stagione 2019/20.

Le uova potranno essere acquistate nei seguenti punti vendita: Supermercati Elite, Oasi, Tigre, Tigre Amico e Conad.