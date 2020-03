Samb, parla il DG Fusco: «Ai tifosi dico di attenersi scrupolosamente alle direttive del Governo»

Dopo il rinvio arrivato dalla LegaPro di tutte le gare in programma dal 10 marzo al 3 aprile a data da destinarsi, è stato il Ds Pietro Fusco a commentare la scelta del Governo di fermare tutti i tornei: «Era una decisione già nell’aria, prendiamo atto della scelta del Governo e non dobbiamo fare altro che attenerci alle disposizioni. L’attività della squadra subirà uno stop. Riprenderemo gli allenamenti venerdì 20 marzo, poi ci aggiorneremo quotidianamente sul da farsi. Ai tifosi non posso dare consigli. Occorre attenersi scrupolosamente alle direttive. Bisogna che ci responsabilizziamo ulteriormente. Faccio appello al senso civico di ognuno di noi per tornare al più presto alla normalità»

Intanto anche la Sambenedettese non è voluta mancare, come molte altre società, ad iniziative di beneficenza per fronteggiare l’emergenza “Coronavirus”. In particolare, la società ha creato una campagna “Gofundme” a favore degli ospedali dell’Area Vasta 5 (San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno) che già lavorano a pieno regime per far fronte a tutte le esigenze di pazienti che spesso arrivano anche da altre strutture della Regione. L’obiettivo è raccogliere la cifra di 50mila euro. Questa cifra potrà contribuire a far fronte al rafforzamento della terapia intensiva e subintensiva delle strutture attraverso l’aumento dei posti letto e l’acquisto di ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva, monitoraggio emodinamico e monitor. Per chiunque fosse interessato, ecco il link al quale accedere per poter effettuare direttamente le donazioni: https://bit.ly/3cUfU9K

Infine, la “S.S. Sambenedettese Calcio” comunica che nel pomeriggio di ieri sono stati sanificati tutti gli uffici, i servizi igienici dedicati ed il corridoio di accesso del “Riviera delle Palme”.