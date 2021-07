Calcio, il portiere Guarna torna all’Ascoli dopo 9 anni: «Per me una scelta di cuore»

ASCOLI – L’Ascoli ricomincia da Guarna. Dopo 9 anni di assenza, torna in bianconero il portiere che fu protagonista nel passato di quasi cinque campionati di serie B, collezionando 160 presenze (Coppa Italia compresa). La società di Corso Vittorio ha stipulato con lui un contratto che lo lega all’Ascoli fino al 30 giugno 2023.

L’estremo difensore arriva dalla Reggina

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile bianconero, Enrico Guarna ha maturato esperienze in serie C con Virtus Lanciano e Anconitana prima di tornare fra le cento torri. Dopo l’Ascoli ha difeso i pali di Spezia e Bari in Serie B, del Foggia in C con vittoria del campionato e conferma l’anno seguente in cadetteria, del Monza in C e della Reggina nelle ultime due stagioni, la prima culminata con la vittoria del campionato di C e la seconda in B terminata con 8 presenze in campionato e una in Coppa Italia.

Ascolani sono la moglie e i due figli

È una scelta di cuore quella che ha riportato in bianconero l’estremo difensore calabrese. Torna infatti nella città che ha dato i natali a sua moglie Emilia e ai due figli Martina e Andrea: «È accaduto tutto all’improvviso e si è concretizzato subito, senza bisogno di tante parole» – ha dichiarato il portiere dell’Ascoli – C’era la volontà di tutte le parti e quindi l’intesa è stata raggiunta in pochissimo tempo. Ho fatto una scelta di cuore, la Reggina mi ha rispettato molto facendomi una proposta importante anche per il futuro, ma, di fronte a una chiamata dell’Ascoli, non ho esitato un attimo, a decidere è stato il cuore. Sono legatissimo alla città – aggiunge Guarna – qui ho disputato tante partite, ho trascorso molti anni della mia vita fra settore giovanile e prima squadra, mi sento ascolano, con la città c’è un legame forte che dura dal 2002».

Raduno della squadra il 12 luglio

Il portiere si affiancherà nella prossima stagione di serie B, all’estremo difensore titolare Nicola Leali. Il raduno dei giocatori bianconeri, guidati da mister Andrea Sottil è fissato per il 12 luglio presso l’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama. Seguiranno test atletici e visite mediche, e poi il 17 luglio la partenza per il ritiro precampionato a Cascia (Perugia).