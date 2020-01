Pareggio casalingo della Fermana con il Piacenza, in attesa del derby con la Samb

FERMO- La Fermana, decimata tra squalifiche ed infortuni, non riesce ad avere la meglio nel turno casalingo con il Piacenza. Andati in vantaggio con Bacio Terracino al ‘18, i gialloblu sono stati ripresi dal Piacenza grazie alla rete di Cattaneo al minuto ‘47.

L’1-1 casalingo è comunque giunto al termine di un match vibrante, in cui si è vista una Fermana viva. Certo la vittoria avrebbe influito moltissimo sul morale, ma l’ottima prestazione consente comunque a mister Antonioli di muovere la classifica e di guardare con fiducia al prossimo impegno esterno, il derby di San Benedetto di lunedì 3 febbraio, che andrà in onda alle 20:45 su RaiSport.

Fermana dunque sfortunata anche in alcune decisioni arbitrali, come quella che ha riguardato un possibile rigore non concesso ai danni di Clemente.

Così il tecnico Antonioli a fine gara: «Siamo passati in vantaggio meritatamente, forse meritavamo più del Piacenza la vittoria. La prestazione c’è stata. Complimenti a Cattaneo che ha trovato questo gol. Non mi piace trovare alibi e l’ho fatto raramente, però le decisioni arbitrali cominciano un po’ a diventare pesanti, perché anche i punti sono pesanti. Non si può sbagliare sempre a sfavore nostro. Non chiediamo niente di più di quello che meritiamo di avere. Anche oggi secondo me c’è qualcosa che non è chiaro. Non so se era dentro o fuori area, ma dare addirittura cartellino e simulazione mi sembra un po’ eccessivo. La squadra ha comunque provato a vincere. Le prestazioni ci sono sempre state. Con Vicenza, Feralpi e Ravenna abbiamo fatto sempre ottime prestazioni, anche se sono arrivati solo 2 punti nelle ultime 4 giornate».

La classifica vede la Fermana a ridosso della zona Play-Out con 23 punti insieme al Ravenna. A seguire sotto Imolese, Arzignano, Gubbio, Fano e Rimini.

Intanto è arrivato un nuovo giocatore, si tratta di Massimo Bertagnoli, venti anni, di proprietà del Chievo con cui ha giocato 8 gare nella stagione in corso, di cui si dice un gran bene. Il ragazzo arriva con la formula della cessione temporanea fino al 30 giugno.