La Fermana si gode la vittoria col Sudtirol. Ora occhi puntati alla trasferta di Padova

L’importantissimo successo dell'ultimo turno regala ai canarini quella tranquillità in più per affrontare il seguito del torneo

Col Sudtirol la Fermana cercava punti, prestazione, autostima e continuità di risultati. Il 2-1 conquistato in extremis con la rete di Scrosta ha portato tutto in un colpo solo. Se prima erano arrivate buone prestazioni avare di punti ora la Fermana ha saputo raccogliere, oltre ad un’ottima prestazione, dei punti importantissimi che saranno fondamentali nel prosieguo del torneo. Passati in svantaggio con il gol di Berardocco, i canarini hanno prima pareggiato con Neglia e trovato, come detto, la rete della vittoria con Scrosta.

Ora bisogna archiviare la vittoria e ritornare subito con i piedi per terra, perché il calendario propone un’altra sfida durissima, quella con il Padova all’ ”Euganeo”. Quinta forza del torneo con 44 punti in classifica, appena scesa dalla B, il Padova sta tentando l’immediata risalita e renderà la vita molto difficile ai gialloblù. Basti pensare ad individualità che i biancoscudati posseggono come Halfredsson, Gabionetta, Litteri ed Andelkovic, giocatori che poche formazioni in LegaPro sono in grado di schierare.

Con i nuovi che ormai si stanno inserendo appieno nell’organico, mister Antonioli può affrontare la gara con maggiori certezze, anche se sarà necessario non abbassare la guardia e scendere in campo con il piglio giusto.

Queste infatti le parole di mister Antonioli nella consueta conferenza stampa del martedì: ≪Tornando al match di domenica scorsa sono molto soddisfatto della squadra, perché abbiamo sofferto nella parte iniziale della gara, poi abbiamo pian piano mostrato ottime qualità e miglioramenti nella fase di costruzione del gioco, mi viene da pensare al gran gol che abbiamo fatto. Sono situazioni che proviamo e che i ragazzi interpretano bene durante la gara. Per lo Staff Tecnico naturalmente è una grande soddisfazione. Credo che i ragazzi abbiamo acquisito una maturità tattica importante. Pensando alla gara contro il Padova, credo sia un onore affrontare una partita così importante. Speriamo di fare una bella figura e di continuare nel cammino che abbiamo appena intrapreso. Le difficoltà verranno sicuramente dalle grandi qualità individuali che possiede il Padova. Nelle ultime gare hanno giocato con il 4-3-3 con un allenatore di grande esperienza come Mandorlini. Dovremo avere massimo rispetto, ma anche consapevolezza, voglia, spirito di sacrificio ed intensità per racimolare più punti possibili≫.

Per quanto riguarda infine invece il bollettino medico, lavoro differenziato per Bonetto, Zerbo ed Urbinati. Certa invece l’indisponibilità di Sperotto e De Pascalis. Arbitrerà l’incontro il Sig.Paterna della Sezione di Teramo.