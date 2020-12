La formazione bianconera battuta in casa senza essere mai stata veramente pericolosa contro la squadra avversaria. Difesa disastrosa e Sabiri in attacco insufficiente.

Ascoli.- Inattesa e pesante sconfitta dell’Ascoli in casa contro il Cosenza. La formazione bianconera esce battuta per 3-0 senza essere mai stata veramente pericolosa contro la squadra calabrese, fornendo una prestazione deludente e allarmante. Solo nel primo tempo i ragazzi di Delio Rossi hanno avuto due occasioni da rete, fallendole con Baijc che ha tirato contro la traversa della porta avversaria a due passi dalla rete, e con Cavion che ha mancato il bersaglio.

Ma anche nella prima frazione è stato il Cosenza a giocare meglio e a creare più spunti offensivi in grado di incidere sul risultato. Non per niente, è andato in vantaggio proprio alla scadere del tempo, quando i bianconeri pensavano di aver superato indenni la prova. I calabresi hanno poi segnato il 2-0 già al 2′ della ripresa, chiudendo di fatto la partita contro un Ascoli spento e senza grinta.

Il colpo di grazia del 3-0 è arrivato infine al 34′, non sorprendendo gli osservatori della gara e i tifosi delusi che sono riusciti a seguire la partita fuori dal Del Duca.

Disastrosa la difesa ascolana, che già altre volte aveva dimostrato forti carenze, sia commettendo troppi errori che in generale nel reggere l’urto dei reparti offensivi delle agguerrite avversarie del campionato di serie B. Sabiri entrato da titolare non ha convinto in avanti, mentre invece l’assenza del giovane Cangiano sulla fascia sinistra si è fatta sentire. Mister Rossi nel post partita ha detto : «Non è mancato l’impegno dei giocatori, ma si poteva fare di più in termini di attenzione e collaborazione. Ci vuole maggiore dignità».

Per l’Ascoli il prossimo impegno sarà sabato prossimo a Vicenza.