Ascoli, Stellone dopo il 2-2: «Bene i ragazzi, spiace il pari nel finale»

«Per come la partita si era messa, il risultato ci lascia un grande dispiacere. Ci tenevamo a partire bene, non ci siamo riusciti per quel gol nel finale». Così il tecnico dell’Ascoli Roberto Stellone commenta il pareggio per 2-2 dei bianconeri con la Juve Stabia, nell’anticipo del campionato di Serie B. Stellone era all’esordio sulla panchina dell’Ascoli, dopo l’esonero di Paolo Zanetti e dopo che la squadra era stata condotta dal tecnico della Primavera Guillermo Abascal nel precedente successo (0-3) sul campo del Livorno.

Rocambolesco il 2-2 con la Juve Stabia: in vantaggio con Scamacca dopo 10’ e raggiunto nella ripresa su calcio di rigore da Forte, l’Ascoli stava nel finale assaporando il successo grazie alla rete di Ninkovic all’82’. Al 95’ però la beffa del 2-2, incassato addirittura per il gol messo a segno dal portiere dei campani Provedel, salito per l’ultimo disperato ma fortunato assalto in area bianconera.

«Si è trattato di una partita dove loro sicuramente hanno avuto più palleggio- dice Stellone– come conclusioni in porta siamo stati su per giù alla pari. Anzi, dopo il 2-1 abbiamo avuto anche qualche occasione per il 3-1. Dovevamo sfruttare qualche contropiede in più ma sono contento dell’impegno e dell’applicazione dei ragazzi».

Per l’Ascoli si è trattato del quarto pareggio in campionato, il secondo casalingo. Soddisfazione per il ritorno al gol di Nikola Ninkovic, il quinto in campionato, che era assente dall’espulsione per proteste dello scorso 22 dicembre alla Dacia Arena di Udine contro il Pordenone.

Ritorno alla rete, settima in campionato, anche per Gianluca Scamacca, miglior marcatore stagionale dell’Ascoli. Proprio Scamacca commenta: «Fa male pareggiare in questa maniera, avevamo fatto una grande gara di sacrificio e eravamo riusciti a trovare il vantaggio a dieci minuti dalla fine. Davanti ci muoviamo bene e stiamo ingranando, nelle prossime partite andrà ancora meglio. Mister Stellone ci ha dato tanta energia, carica e grinta, possiamo fare davvero bene con lui».

