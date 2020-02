Una Samb dalle polveri bagnate esce sconfitta nel derby casalingo contro la Fermana

Sambenedettese-Fermana era un match importante per entrambe le formazioni. Per la Samb per tornare ad una vittoria e consolidare la propria posizione in zona Play-Off e per la Fermana per cercare punti importanti in chiave salvezza ed allontanarsi dalla zona calda.

Ne è scaturito un match vibrante con la Samb a condurre per buona parte della gara ma, sia per un grandissimo Ginestra che alla soglia dei 41 anni si è superato in più di un’occasione, sia per l’imprecisione sottoporta degli avanti rossoblu, la Samb ha perso pian piano smalto e la Fermana ha colpito nel finale lasciando i rossoblu a mani vuote in un match in cui un pareggio sarebbe certo stato il risultato più giusto.

Così mister Montero a fine gara: «Dispiace e sono triste per i ragazzi. Queste gare e queste situazioni insegnano molto. Le prendo come se fossero insegnamenti all’Università. Vuol dire che dovremo lavorare sempre di più. Oggi non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Era naturale un po’ di calo nel secondo tempo, visto che nel primo avevamo spinto tanto. Penso che oggi sia stata la miglior partita del campionato sino ad ora. Ho perso gare anche peggiori partite di queste, penso alla Finale di Champions Juve-Real Madrid».

È molto arrabbiato invece il presidente Fedeli, deluso per gli ultimi risultati della squadra sul campo: «C’è poco da commentare dopo una gara come questa. Si parlava di 10-12 punti in queste ultime quattro partite, invece questa squadra senza attributi ne ha fatti a malapena 2. La Fermana ci ha messo la grinta, e la nostra dov’era? Sono arrabbiato con tutti: allenatori, giocatori e dirigenti. Comincio a pensare che non faremo neanche i Play-Off».

In classifica, la Sambenedettese rimane così ancorata ai suoi 33 punti, insieme alla Triestina, entrambe ancora nei Play-Off, pur se nell’ultima posizione utile. Nella prossima gara i ragazzi di Montero scenderanno in campo a Modena per un match molto insidioso, contro un’avversaria che la precede di una sola lunghezza in classifica. Occorre tornare a far punti per non rischiare di scivolare ancora più in basso in classifica.