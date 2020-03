In un momento così difficile per l’Italia intera, è voluto intervenire con forza il Presidente dell’Ascoli Calcio Massimo Pulcinelli che ha voluto lanciare un messaggio sia alla città che ai tifosi bianconeri.

Queste le sue parole: «Cari sostenitori dell’Ascoli Calcio, la nostra gloriosa Società è fondata su valori che da sempre sono alla base del calcio: S come Salute, R come Rispetto, P come Passione e Professionalità. Tra le nostre priorità quella di prenderci cura dei nostri atleti, dei collaboratori, dei partner e dei tifosi. Questi valori si fanno sentire ancora più forti in un momento tanto delicato, che vede tutti noi impegnati ad affrontare la difficile sfida del Coronavirus COVID-19, dichiarata pandemia mercoledì scorso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il nostro pensiero va alle persone che sono state colpite da questo evento terribile e ringraziamo il nostro Sindaco, gli operatori sanitari, le comunità locali e i governi di tutto il mondo che lavorano in prima linea per contenere questo Coronavirus. Speriamo di vedervi presto “in campo” per tornare a sognare e tifare tutti insieme per i nostri calciatori».

Intanto la Lega B ha tracciato per ogni formazione partecipante al torneo un primo bilancio. Questo il giudizio sui bianconeri: ≪ Un girone di ritorno, seppur con una gara da recuperare (Ascoli-Cremonese che non si giocò all’inizio dell’emergenza Coronavirus), in salita per l’Ascoli, sesto al giro di boa e che ha messo insieme 5 punti in 7 partite della fase successiva della stagione. I bianconeri hanno un ottimo rendimento in casa (24 punti totalizzati su 32 globali), ma fanno un po’ fatica lontano dalle mura amiche con 8 punti nel carniere e 11 sconfitte esterne (record della Serie BKT 2019/20). I 3 pluripresenti, 24 partite giocate a testa, sono Brlek, Cavion e Leali, quest’ultimo re dei minuti in campo con 2160’. Girandola di tecnici in casa Ascoli: aveva iniziato la stagione Paolo Zanetti, che ha salutato dopo 21 giornate e 27 punti (media 1,28), gara di Livorno vinta dallo spagnolo Guillermo Abascal, mister della Primavera, poi spazio a Roberto Stellone, reduce da 2 punti in 5 giornate. 36 i gol segnati finora dai bianconeri, con capocannoniere Gianluca Scamacca, 7 centri e anche giocatore bianconero che finora ha portato più punti con i suoi gol decisivi (8 di fatto il 25% del dato generale). Stagione tutto sommato positiva finora per Nikola Ninkovic, autore di 6 reti e che ha eguagliato la sua migliore annata realizzativa, come l’anno scorso, sempre in B con l’Ascoli (Fonte LNPB-BKT). ≫

L’attaccante dell’Ascoli Nikola Ninkovic, autore di 6 reti

Tornando alla formazione bianconera, l’attaccante Nikola Ninkovic fa sapere: «Sono a casa per il periodo di quarantena necessario per chi rientra dall’Italia. Sono con la mia famiglia, non è successo assolutamente nulla di quanto riportato dai media», mettendo fine alle presunte notizie di possibili denunce a suo carico per aver ignorato le disposizioni sull’auto-isolamento in vigore in Serbia.