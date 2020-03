L’Ascoli alle prese con il nodo Stellone in attesa del ritorno all’attività

La società non ha ancora preso una decisione sul mister, anche se per l’esonero sembra mancare solo l’ufficialità. Intanto è stata lanciata l’iniziativa “#Iorestoacasa”

ASCOLI PICENO- Dopo la batosta subita a Chiavari con l’Entella, la società non ha ancora preso una decisione su mister Stellone, anche se per l’esonero sembra mancare solo l’ufficialità. Dopo una prima ipotesi riguardante il ritorno di Zanetti, è tornato in pole position il mister della Primavera Abascal, che aveva traghettato i bianconeri nella vittoriosa trasferta di Livorno. In attesa di conoscere quindi cosa intenderà fare la società, la squadra è in attesa di avere il via libera alla ripresa degli allenamenti, nuovamente slittata dopo una prima data fissata per sabato 14 marzo.

A seguito del Comunicato della Lega B che, stante la sospensione di tutte le competizioni fino al 3 aprile 2020, ha invitato i club cadetti ad interrompere gli allenamenti per almeno sette giorni, la società comunica che la preparazione dei bianconeri slitterà ancora.

La Lega B ha ribadito inoltre che, nell’auspicio che si possa riprendere al più presto l’attività con la massima garanzia della salute di tutti, intende attuare ogni azione possibile per portare a compimento il campionato secondo la formula prevista dal regolamento. Infine l’Assemblea ha deciso di concordare una linea comune con l’associazione calciatori per stabilire le modalità di prosecuzione degli allenamenti dopo lo stop previsto in questi giorni.

Da segnalare infine, l’iniziativa intrapresa con forza dalla società “Ascoli Calcio 1898 FC SpA”, denominata “#Iorestoacasa“ con la quale si invita, in questi giorni in cui i tifosi sono costretti a restare a casa per l’emergenza ”Coronavirus”, a realizzare un disegno che rappresenti un bel ricordo legato all’Ascoli Calcio: un personaggio, il ritratto di un volto del calciatore preferito o qualunque altra immagine, purché connessa al mondo bianconero.