Ascoli, acquistato il portiere Ndiaye dall’Atalanta

Ancora un altro arrivo in casa bianconera. Si tratta del giovanissimo portiere Khadim Ndiaye, acquistato a titolo temporaneo dall’Atalanta fino al 30 giugno 2021. Il portiere, classe 2000, era già da qualche giorno aggregato in ritiro con i bianconeri, ma solo in data odierna ne è stato ufficializzato l’acquisto.

Ufficializzata la data della presentazione del calendario della Serie BKT 2020/2021. Quest’anno la cerimonia ufficiale si terrà a Pisa il 9 settembre alle 19, presso la suggestiva Piazza del Duomo. Lo scorso anno invece, la cerimonia fu tenuta ad Ascoli Piceno, presso il Chiostro di San Francesco. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle reti dei licenziatari della Serie BKT Dazn e RaiSport, oltre che sui canali social ufficiali della Lega B. Ricordiamo le squadre partecipanti al prossimo torneo: Ascoli, Brescia, Chievo Verona, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Virtus Entella, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggina, Reggio Audace, Salernitana, Spal, Venezia e Vicenza.

Il pallone ufficiale della Serie BKT 2020/2021

Altra tegola invece per quanto riguarda la rosa, L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A infatti, «comunica che il tesserato Miguel De Alcantara, prima di rientrare in Italia per raggiungere Ascoli, si è sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, è in Brasile, in isolamento fiduciario presso la propria abitazione». Il resto della squadra invece, sta proseguendo il lavoro in gruppo, secondo quanto previsto dallo Staff tecnico, sotto l’occhio attento del mister Valerio Bertotto.

Per domenica infine è prevista la prima amichevole stagionale con la Vis Pesaro aperta a 1.000 spettatori non residenti in provincia di Ascoli. «La Vis Pesaro 1898 comunica che la partita amichevole VIS PESARO-ASCOLI, in programma domenica 6 settembre, alle ore 18:00, presso il “Tonino Benelli”, si disputerà a porte aperte per un massimo di 1000 spettatori, nel rispetto del decreto n. 232 del 13 agosto della Regione Marche. Dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 4 settembre, e fino alle ore 18:45 di domenica, potranno acquistare i biglietti solo i NON RESIDENTI nella provincia di Ascoli Piceno (il settore ospiti sarà chiuso). Il circuito di riferimento è Vivaticket».

Questi i prezzi dei biglietti, a cui va aggiunto il diritto di prevendita

– 10,00 € prato e laterale;

– 15,00 € tribuna centrale.

Non è possibile effettuare il cambio nominativo. Raccomandazioni:

E’ consigliato l’arrivo allo stadio con largo anticipo per evitare code e assembramenti. Al momento dell’ingresso allo stadio sarà rilevata la temperatura, che dovrà essere inferiore ai 37,5 gradi. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina sia durante la fila, sia per tutto il percorso che conduce al proprio posto numerato.

Al termine della partita gli spettatori dovranno uscire con cautela, evitando assembramenti e code. Il personale addetto alla sicurezza indicherà i percorsi da seguire.

La Vis Pesaro comunica, inoltre, che saranno chiusi i bar di ogni settore e i botteghini dell’impianto.