Cade mentre scarica la merce dal camion, tragedia sfiorata nel Piceno

L'uomo, un camionista, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di San Benedetto. Il maltempo ha fermato l'eliambulanza

MASSIGNANO – Un’altra tragedia sfiorata, nel Piceno. Un uomo di 59 anni, infatti, nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 19 gennaio), è rimasto coinvolto in un incidente all’esterno di un vivaio di Massignano. Il lavoratore, un camionista, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto rovinosamente a terra perdendo l’equilibrio durante l’operazione di scarico merci dal proprio mezzo.

I soccorsi

Secondo quanto trapelato, le sue condizioni sono apparse subito gravi e sono stati richiesti i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a fornire le prime cure all’operaio e a stabilizzarlo per poi caricarlo a bordo di un’ambulanza e trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. Inizialmente, in realtà, si era valutato l’intervento dell’eliambulanza per trasferire il ferito all’ospedale regionale di Torrette ma le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito il decollo del velivolo.