Cade dal balcone mentre tinteggia la ringhiera: tragedia sfiorata a Castignano, grave 62enne

CASTIGNANO – Tragedia sfiorata, ieri 29 marzo, nel borgo piceno di Castignano. Un uomo di 62 anni, infatti, in contrada Colle Arena, è precipitato all’indietro da una scala, battendo violentemente la testa. In base a una prima ricostruzione, l’uomo stava approfittando della bella giornata di sole per tinteggiare la ringhiera del balcone di casa. A quel punto, forse per un malore, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando e battendo violentemente la testa a terra. Il volo, sebbene di pochi metri, ha provocato un gravissimo trauma cranico.

I soccorsi

Il 62enne è stato trasferito in eliambulanza nell’ospedale Torrette di Ancona dove versa in gravi condizioni. I familiari quando si sono accorti di quanto era accaduto hanno subito allertato i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure del caso, poi valutate le gravi condizioni, i sanitari hanno allertato l’elisoccorso. Icaro si è alzato in volo da Ancona ed ha raggiunto il campo sportivo di Castignano, dove l’uomo, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito a bordo dell’ambulanza e preso in consegna dai sanitari dell’elisoccorso che l’hanno trasferito nell’ospedale dorico in codice rosso. Le sue condizioni restano molto gravi. I carabinieri, considerata la situazione, sono intervenuti immediatamente e hanno svolto tutti i rilievi del caso: stanno quindi cercando di ricostruire l’esatto dinamica di quanto è accaduto ieri nella villetta di Colle Arena. Bisognerà capire se la caduta sia stata causata da una perdita di equilibrio o da un malore.