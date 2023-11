«Quei bravi ragazzi di San Benedetto». Il Papa cita i pescatori su Rai 1: «Ripuliscono il mare»

ANCONA – Il Pontefice su Rai 1 parla di San Benedetto del Tronto. È accaduto ieri (1° novembre), intorno alle 21, quando è andata in onda l’intervista esclusiva del direttore del Tg1, Marco Chiocchi, a Papa Francesco.

Jorge Mario Bergoglio ha parlato praticamente di tutto, senza tralasciare la questione climatica. Incalzato dal giornalista, ha infatti ricordato i pescatori di San Benedetto: «A me piace parlare dei pescatori di San Benedetto del Tronto, bravi ragazzi – ha detto – Sono venuti a trovarmi e a dirmi delle tante tonnellate di plastica che hanno preso in mare. La plastica, quei pescatori, la prendono e non la rigettano in mare. Perdono soldi, ma quei rifiuti li riportano a terra per ripulire un po’ il mare».

Papa Francesco (foto di repertorio)

Il Papa argentino ha confessato di amare il mare ma di non esserci più stato dal lontano 1975. Poi, ha toccato temi caldi quali la guerra in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina, lanciando l’ennesimo appello a deporre le armi.

Spazio anche al bilancio del Sinodo, al ruolo delle donne nella Chiesa e alla necessità di rinnovamento. In primo piano pure la questione dei flussi migratori, l’omosessualità, il ruolo fondamentale dell’Europa nell’aiutare i Paesi di primo approdo dei migranti, l’emergenza climatica con l’appello a fermare il cambiamento climatico.

Il tutto senza dimenticare l’uomo dietro il Papa, il privato di Bergoglio: durante l’intervista, disponibile su Raiplay.it, Francesco ha ricordato il momento più difficile del pontificato, chiarendo il suo stato di salute. Infine, la vita da ragazzo, la fidanzata prima di prendere i voti e il calciatore preferito.