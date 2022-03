Il borgo di Favalanciata protagonista nella trasmissione di Bonolis “Avanti un altro”

ASCOLI – Il piccolo borgo di Favalanciata protagonista nella trasmissione Avanti un Altro! di Canale 5. Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno allestito un simpatico siparietto durante la domanda sulla frazione acquasantana. L’episodio conferma la validità del progetto socio gastronomico che c’è dietro “La Favalanciata”. Un’iniziativa nata come volontà dei suoi abitanti, di proiettare la comunità locale verso un futuro agibile.

Durante la trasmissione Avanti un altro! andata in onda sabato 5 marzo intorno alle ore 19, Luca Laurenti e il presentatore Paolo Bonolis hanno dato vita ad un momento di intrattenimento promuovendo indirettamente l’entroterra piceno. Sullo sgabello come concorrente si era seduta la signora Rosaria, nata a Napoli e residente con la famiglia a Milano. Il caso ha voluto che anche se impiegata, fosse un’appassionata di cucina con un canale YouTube dove pubblica e condivide ricette. Durante la seconda domanda del gioco con tematica “Te c’hanno mai mandato a quel paese“, la domanda sulla frazione di Favalanciata. Nello specifico, a modo suo, Luca Laurenti ha pronunciato il quesito: “Nelle Marche, il Comune di Acquasanta Terme ospita una frazione che ha dato il suo nome a un’eccellenza gastronomica locale. Come si chiama questa frazione? Favalanciata o Lenticchiatenace?”. La concorrente ha successivamente risposto correttamente, confermando la risposta e togliendo ogni dubbio con il fatto che conoscesse bene la frazione in questione.