I borghi piceni terremotati rivivono con le ‘feste d’autunno’: tanti eventi da Capradosso ad Arquata

ASCOLI – La rinascita dei borghi del Piceno drammaticamente colpiti dal terremoto dell’agosto 2016, e dalle scosse dei mesi successivi, passa anche e soprattutto attraverso la valorizzazione e il rilancio delle proprie tradizioni. Tra queste, visto il periodo, spiccano soprattutto le ‘feste d’autunno’, pronte ad animare i prossimi weekend nelle zone montane del territorio. Un grande appuntamento, in realtà, si è già svolto, ovvero quello di Acquasanta Terme, andato in scena nello scorso fine settimana, che ha richiamato nel borgo termale centinaia di visitatori.

Capradosso

A cominciare proprio dalla giornata di oggi, 23 ottobre. Castagne crude, cotte, cucinate nei modi più svariati, vino cotto, vino novello, birre artigianali e cocktail per sfiziosi aperitivi, per concludere la serata ballando sotto il cielo stellato. Fritti, primi, carne alla brace e chi più ne ha più ne metta, per soddisfare qualsiasi tipo di palato. Ma più di tutto, l’allegria, la collaborazione e l’impegno dei giovani di Capradosso, il clima sereno di una festa di paese che dà l’idea di un’unica grande famiglia. Questo è quello che contraddistingue da sempre la famosa ‘Sagra delle Castagne’ di Capradosso di Rotella, arrivata ormai alla cinquantesima edizione, che è cominciata venerdì e si concluderà oggi. Tutto ebbe inizio nel lontano 1971, anno in cui i giovani capradossesi di allora vinsero il torneo calcistico ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Montedinove: per festeggiare, infatti, fecero una grande celebrazione in piazza, alla quale partecipò tutto il paese e, dopo essersi divertiti a dovere, i paesani diedero vita al centro giovanile di Capradosso, associazione che avrebbe avuto l’onere o l’onore di replicare tutti gli anni questa festa. Festa che fu chiamata ‘Sagra delle Castagne’, appunto. Vista l’importanza del traguardo raggiunto, il centro giovanile di Capradosso ha deciso di organizzare un’edizione ricca di iniziative: oggi pomeriggio, ad esempio, ci sarà il concerto di ‘Lui e gli amici del re’, tra un cartoccio di castagne e un bicchiere di vino cotto.

Arquata e Montemonaco

Il 29 e il 30 ottobre, poi, ci sarà uno degli eventi clou, ovvero ‘Marrone che Passione’, nel borgo di Trisungo, nel comune di Arquata del Tronto. La kermesse è giunta ormai alla 27esima edizione e, nel corso delle due giornate, sarà possibile degustare le castagne oltre agli altri prodotti tipici del territorio. Il tutto, ovviamente, condito dalla musica, grazie ai vari spettacoli organizzati per l’occasione soprattutto di stampo folkloristico. La manifestazione di Arquata, promossa dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale, sarà anche caratterizzata da un mercatino nelle vie del borgo. Nello stesso weekend, quello del 29 e del 30 ottobre, infine, andrà in scena anche la ‘Sagra mercato della castagna’ di Montemonaco. Si tratta della 43esima edizione. E’ la prima volta, fra l’altro, che questo tipo di manifestazione si svolgono senza alcuna restrizione, dopo le difficoltà legata alla pandemia che ha rivoluzionato le precedenti annate.