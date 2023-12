«Bomba al centro commerciale»: paura a Grottammare, ma era solo un falso allarme

Sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri per effettuare un sopralluogo, ma si sarebbe trattato soltanto di un pessimo scherzo

GROTTAMMARE – Mattinata di paura, quella di oggi (venerdì 22 dicembre), nella riviera picena. Un allarme bomba, rivelatosi poi fortunatamente falso, ha messo in allarme la città di Grottammare. Una chiamata anonima, infatti, aveva annunciato la presenza di un ordigno all’interno del centro commerciale ‘L’orologio’. Allertati subito dalla direzione, sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di San Benedetto del Tronto agli ordini del comandante Francesco Tessitore. Presente anche il nucleo artificieri per le opportune verifiche sulla effettiva presenza della bomba.

La ricostruzione

I carabinieri, fatta evacuare la struttura, hanno proceduto a una prima ispezione, senza però trovare nulla. Ci è voluta anche una seconda ispezione per garantire che non ci fosse la presenza di alcun ordigno all’interno del centro commerciale. Dunque si è trattato di un falso allarme creato da qualcuno che si è divertito evidentemente ad infondere paura in questi giorni frenetici dedicati allo shopping natalizio. Giornate, appunto, nelle quali il centro commerciale è letteralmente preso d’assalto da centinaia di persone a caccia di regali. Le forze dell’ordine, ovviamente, cercheranno di capire da chi provenisse la telefonata anonima che ha procurato l’allarme. Nel frattempo, l’edificio è tornato ovviamente fruibile al pubblico.