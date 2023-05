Bollette dell’acqua, contributi economici per 8mila famiglie del Piceno

ASCOLI – Un aiuto economico per 8mila famiglie del Piceno. Si tratta del bonus idrico predisposto dall’Ato 5 e destinato ai nuclei familiari indigenti che vivono nei 59 comuni delle province di Ascoli e Fermo serviti dalla Ciip. Ad annunciarlo, nelle ultime ore, è stato direttamente il presidente dell’ambito territoriale, Marco Fioravanti, in qualità di presidente della stessa Ato, il quale ha voluto tendere una mano alla popolazione, che più volte si era lamentata per gli aumenti delle tariffe.

I dettagli

Dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci dell’avanzo di bilancio, l’Ato ha dunque deciso di destinare 500mila euro in favore di oltre 23mila cittadini che potranno usufruire del sostegno economico. Questo verrà erogato una tantum e quantificato in proporzione ai componenti del nucleo familiare: si andrà dai 21,58 euro per i single fino ad un massimo di 280,58 euro. La parte più significativa delle risorse sarà destinata ai nuclei familiari composte da tre e quattro persone.

«Come presidente dell’Ato 5 Marche Sud – spiega Fioravanti -, ho fortemente voluto destinare parte dell’avanzo di amministrazione per aiutare ben 8.167 nuclei familiari nel pagamento delle bollette. Il bonus idrico sarà assegnato automaticamente, nella prima fattura utile, a ciascun nucleo familiare che, secondo il sistema dell’autorità nazionale, rientra nell’elenco di quelli svantaggiati. Essere vicini alla cittadinanza, con fatti e azioni concrete».