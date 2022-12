Bocciati i fondi per l’Ancaranese, strada che collega il Piceno all’Abruzzo: Pd sul piede di guerra

ASCOLI – Tra le strutture che necessitano di manutenzione, nel Piceno, c’è sicuramente il ponte sull’Ancaranese, che di fatto collega la provincia di Ascoli con quella di Teramo e che ormai da anni ha bisogno di essere messo in sicurezza. Nelle ultime ore, però, la Regione avrebbe bocciato i fondi che inizialmente sembravano destinati proprio a tale progetto, suscitando critiche e polemiche da parte delle forze di centrosinistra.

La critica

«Un comportamento ostile nei confronti del Piceno, perché servono soluzioni immediate – spiegano, attraverso una nota, i segretari Pd della vallata del Tronto insieme al segretario provinciale Francesco Ameli -. La bocciatura della Regione della proposta di finanziamento di 2,8 milioni per il ponte sull’Ancaranese, utili ad evitare l’imminente chiusura dello stesso, è un comportamento ostile nei confronti del Piceno e della vallata del Tronto. L’emendamento proposto dal consigliere Casini insieme a tutto il gruppo Pd mirava a dare una risposta immediata ad un’emergenza che sta arrivando come un treno in corsa e che creerà enormi disagi a migliaia di cittadini, esercenti e imprese. In questi mesi e anni in maniera sinergica alle amministrazioni provinciali guidate da D’Erasmo, Fabiani e Loggi si è riusciti ad intercettare importanti finanziamenti per il ponte sull’Ancaranese, ma che purtroppo non bastano. Per questo – affermano il segretario provinciale Ameli ed i segretari cittadini Stefano Bastiani, Isabella Bosano, Stefano Falcioni e Nazario Schiavoni – pensiamo che la Regione avrebbe dovuto dare seguito alle promesse fatte nei mesi passati attraverso una copertura economica per la realizzazione del ponte».