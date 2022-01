Blitz dei Nas in un ristorante di San Benedetto: 75 chili di alimenti sequestrati

Verifiche dei carabinieri di Ascoli su 450 attività e avventori: pizzicati tanti cittadini sprovvisti di mascherine e di Super green pass in locali e bar

ASCOLI – I Carabinieri del Nas di Ancona hanno sanzionato un ristoratore di San Benedetto poiché trovato in possesso di 75 chili di alimenti privi della prevista tracciabilità. Tutti gli alimenti sono stati sequestrati. La multa al ristoratore è stata erogata nel corso di controlli sul territorio piceno effettuati dal Comando provinciale dell’Arma di Ascoli negli ultimi giorni. Le verifiche hanno riguardato in particolare bar, locali ed esercizi pubblici in genere.

Lungomare di San Benedetto

In totale 450 controlli tra attività commerciali ed avventori che hanno portato alla scoperta di numerosi cittadini privi di Green Pass rafforzato ed anche di mascherine. Comminate molte sanzioni, anche i carabinieri non forniscono numeri sulle persone colpite da provvedimenti amministrativi. I controlli proseguiranno anche prossimi giorni anche alla luce delle nuove disposizioni di contrasto alla pandemia entrate in vigore proprio oggi.